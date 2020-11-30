وأشار التقرير إلى أن شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق إنستغرام، باتت تسمح حاليا للمعلنين بإنشاء إعلانات دعائية على حسابات المستخدمين، ما يمنحهم إمكانية التحكم في تلك الحسابات وإظهار إعلانات معينة عليها.
وقالت فيسبوك في منشور حديث: "إنستغرام تطلق تلك الأداة لتمكين المعلنين من إنشاء إعلانات محتوى مرتبط بعلامة تجارية دون الحاجة إلى أخذ إذن صاحب الحساب وتظهر المنشورات بشكل طبيعي على حسابه".
ولكن أشارت فيسبوك إلى أن أداة التحكم الجديدة مرتبطة بضوابط كبيرة، لا تسمح للمعلنين بالعبث بحسابات المستخدمين.
ولم تحدد فيسبوك ماهية تلك الضوابط التي ستفرضها على إنستغرام، خاصة بعدما بات التحكم متاحا في يد المعلنين.
وتتضمن إعلانات المحتوى التي يمكن للمعلنين نشرها على حسابات المستخدمين من دون إذن منهم القصص أو العناصر القابلة للنقر أو الإشارات إلى خدمات أو مواقع، وما إلى ذلك من أمور.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير.. 'إنستغرام' يسمح للمعلنين التحكم بحسابك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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