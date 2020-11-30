مازيراتي تنتقل إلى الكهرباء بحلول عام 2025

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة (مازيراتي) Maserati الإيطالية لتصنيع السيارات الفاخرة عن خططها لتزويد مجموعة سياراتها بالكامل بالكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة.

وجاء الإعلان على لسان (دافيد غراسو) Davide Grasso، الرئيس التنفيذي للعمليات في مازيراتي وعضو المجلس التنفيذي لمجموعة فيات كرايسلر، وذلك بالرغم من عدم وجود إعلان رسمي من الشركة.

وأوضح غراسو أن الشركة تعتزم تقديم سيارتها الجديدة Maserati Grecale، المقرر إطلاقها في عام 2021، مبدئيًا بمحرك احتراق داخلي تقليدي بالإضافة إلى نسخة هجينة.

وقالت مازيراتي: إنه يمكن توقع إصدار كهربائي بالكامل في مرحلة لاحقة، مع تقارير تشير إلى أن النموذج الكهربائي من سيارة Maserati Grecale سيكون أول نموذج كهربائي بالكامل للشركة، ويقال: إنه سيصل في عام 2022.

وقال غراسو: يتم تزويد نموذجي Maserati GranTurismo و Maserati GranCabrio الجديدين بالكهرباء أيضًا، ويتم تزويد جميع تشكيلتنا بالكهرباء في السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب ما ورد، فإن وعد مازيراتي بتزويد مجموعتها بالكهرباء يعني أن جميع النماذج ستكون إما هجينة أو كهربائية بالكامل.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم تزويد كل من Maserati Levante و Maserati Quattroporte بالكهرباء في عام 2023 أو 2024 عبر طرح نماذج هجينة أو كهربائية بالكامل.

وأعلنت مجموعة فيات كرايسلر في أواخر عام 2019 أنه سيتم استثمار 5 مليارات يورو لتحويل مركبات مازيراتي إلى نظام الدفع الكهربائي والهجين.

وتتجسد طموحات مازيراتي الكهربائية من خلال سيارتها الرياضية Maserati MC20، التي تم كشف النقاب عنها في شهر سبتمبر.

وحصلت Maserati MC20 على تصميم الواجهة الأمامية الذي من المقرر أن يلهم جميع نماذج مازيراتي المستقبلية.

ووعدت الشركة بإنتاج Maserati MC20 كهربائية بالكامل، التي من المقرر أن يتم تقديمها في عام 2022

يذكر أن مازيراتي مملوكة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، التي تمتلك، إلى جانب فيات وكرايسلر، علامات تجارية أخرى، مثل جيب ودودج وألفا روميو ولانسيا.

وقد أثبتت المركبات الكهربائية فائدتها من جميع النواحي عندما يتم تصميمها من الألف إلى الياء كمركبات كهربائية، فهي تميل إلى التعامل بشكل أفضل، ولديها مدى أكبر، وتستفيد بشكل أفضل من المساحة.