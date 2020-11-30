تكنولوجيا: Volkswagen تستعد لإطلاق سيارة كهربائية صغيرة بسعر 24000 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر من رويترز مؤخراً عن خطط Volkswagen لإطلاق سيارة كهربائية بتكلفة منخفضة وأيضاً حجم صغير، على أن تقدم هذه السيارة للأسواق بسعر يتراوح بين 24 إلى 30 ألف دولار.

أكد تقرير رويترز على أن Volkswagen تعمل على تطوير سيارة كهربائية جديدة لتنضم إلى خط إنتاج الشركة في المستقبل، حيث تأتي هذه السيارة بحجم Polo، كما يطور مشروع السيارة الكهربائية الجديدة بعنوان”Small BEV” أو سيارة كهربائية صغيرة.

أيضاً أوضح التقرير أن سيارة Volkswagen تطور للأسواق العالمية، لذا تعمل الشركة على وضع إحتمالات للتغييرات المناخية، كما أن مستوى التسعير الذي تقدم به السيارة للأسواق سيكون بتكلفة أقل من سيارة ID.3 أو الإصدار القادم ID.4، حيث تستهدف Volkswagen منافسة شركة Tesla وهي المنافس الأكبر في سوق السيارات الكهربائية.

من جانب أخر أشارت Tesla في تصريحات أصدرتها في حدث “Battery Day” خلال شهر سبتمبر، أن الشركة بدأت في العمل على إجراء بعض التغييرات في صناعة البطاريات لخفض تكلفة إنتاج السيارات الكهربائية في المستقبل، لتصل بسعر السيارات الكهربائية إلى 25000 دولار تقريباً.

يذكر أن Volkswagen أعلنت أيضاً في منتصف نوفمبر عن تخصيص جزء أكبر من إستثمارات الشركة لتطوير السيارات الكهربائية في الخمس سنوات القادمة، لذا من المتوقع أن يشهد سوق السيارات الكهربائية تنافس أكبر بن عمالقة تصنيع السيارات خلال الفترة القادمة.

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