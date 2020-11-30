Huawei تُصدر تحديث EMUI 11 الرسمي والمستقر لكل من Huawei P40 و Huawei P40 Pro و Huawei Mate 30 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Huawei مؤخرًا بإصدار تحديث EMUI 11 المستقر لكل من Huawei P40 و Huawei P40 Pro و Huawei Mate 30 Pro في بعض المناطق على أمل أن يصل لبقية المناطق في قادم الأيام والأسابيع.

أبرز التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث هي تغييرات طفيفة تدل على أن شركة Huawei تعمل على جعل هذه الهواتف الذكية مستعدة للإنتقال إلى نظام HarmonyOS التابع للشركة الصينية نفسها. على سبيل المثال، في شاشة الإقلاع، لا تزال الشاشة الرئيسية تحمل عبارة “Powered By Android “، ولكنها لم تعد تستخدم شعار الأندرويد الأخضر. التغيير الآخر المُلاحظ هو إعادة صياغة عبارة الإصلاحات الأمنية، فالتحديث أصبح يقول ببساطة ” التصحيحات الأمنية ” بدلاً من ” تصحيحات الأندرويد الأمنية “.

وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك بعض الإيماءات غير اللمسية الجديدة التي تم تضمينها لأول مرة في تشكيلة Huawei Mate 40 Series إلى Huawei Mate 30 Pro. أيضًا، هناك ثيم جديد لواجهة EMUI يُدعى ” Starry Night “.

بالعودة إلى التحديث، فقد تم الإعلان عن واجهة EMUI 11 في اليوم العاشر من شهر سبتمبر الماضي، وبينما لا تزال تستند على نظام Android 10، فهي تجلب عددًا من التغييرات المرئية والعديد من الميزات الجديدة. في الواقع، هذه الواجهة الجديدة تُعتبر مزيجًا من الأندرويد و HarmonyOS حيث تم نقل بعض المكونات والتكنولوجيا من نظام التشغيل التابع للشركة الصينية.

في الواقع، لمح السيد Wang Chenglu إلى أن هذا قد يكون آخر إصدار من روم EMUI قبل أن يتم إستبداله بنظام HarmonyOS المعروف أيضًا بإسم HongMeng OS. قد تتمكن بعض الهواتف الذكية التي حصلت على EMUI 11 من تشغيل نظام التشغيل التابع لشركة Huawei في العام المقبل، ولكن الشركة لم تُعلن عن خريطة طريق لذلك حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن تحديث EMUI 11 يجلب معه واجهة مستخدم جديدة تُعتبر بسيطة ونظيفة ورشيقة أيضًا، والعديد من التحسينات لقابلية الإستخدام كذلك. من بين هذه التحسينات، نجد Smart Always-On Display التي لا تظهر إلا عندما تنظر إلى الهاتف، وقد تم تحسين الدعم لتعدد النوافذ كثيرًا بحيث يتم السماح الآن بالتطبيقات العائمة فوق الشاشة المجزأة إلى قسمين. وإلى جانب ذلك، فإن تحديث EMUI 11 يجلب معه كذلك مؤثرات حركية أكثر سلاسة، وهناك الكثير من التأثيرات الجديدة الأخرى التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم.

يمكنك أيضًا الحصول على خصوصية أفضل، والقدرة على تحرير الملاحظات على العديد من أجهزة Huawei في وقت واحد، وتطبيق مدمج للترجمة.

عمومًا، تحديث EMUI 11 الجديد يحمل البنية رقم EMUI 11.0.0.151 ويبلغ حجمه 1.1 جيجابايت. وكما جرت العادة دائمًا، فقد يستغرق هذا التحديث عدة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن يشق طريقه لكافة ملاك Huawei P40 و Huawei P40 Pro و Huawei Mate 30 Pro في جميع أنحاء العالم.