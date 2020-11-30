Huawei ستستخدم عدسة سائلة في هواتفها الرائدة القادمة في العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر تقرير جديد من الصين يقول أن شركة Huawei وصلت للمرحلة الأخيرة من إختبار ما يُسمى بالعدسة السائلة، والتي من المفترض أن تُحسن إستقرار الصور وأوقات التركيز. في الواقع، سيتم تقليص وقت التركيز إلى بضعة أجزاء من الثانية مما يجعله يُطابق سرعة التركيز التلقائي للعين البشرية.

يُقال أنه سيتم إستخدم هذه التقنية في الكاميرات المُقربة أولاً، لذا بدلاً من تحريك العدسات، ستقوم وحدة الكاميرا بتغيير شكل السائل من خلال تطبيق جهد كهربائي مُختلف للتحكم في تركيز الضوء. وبفضل ذلك، سيكون هذا النظام أكثر مقاومة للصدمات أيضا وأكثر متانة مقارنة مع محركات التركيز التقليدية.

وفقًا لأحد المسربين البارزين في الصين، فسوف يتم ربط هذه العدسة مع المستشعر Sony IMX782 الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، وكما أشرنا بالفعل، فسوف سيتم إستخدام هذا المستشعر في الكاميرات المُقربة.