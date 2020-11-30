Xiaomi تكشف النقاب رسميًا عن تشكيلة Redmi Note 9 Series مع مواصفات مميزة وأسعار مُغرية للغاية

فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة هواتف Redmi Note 9 Series لم تصل إلى الصين حتى الآن، ولكن التشكيلة وصلت الآن مع تحديثات كبيرة ومهمة على مستوى العتاد. طراز Pro الجديد يُكلف نفس سعر طراز العام الماضي فهو يُكلف 1600 يوان صيني، ولكن الفرق على مستوى العتاد كبير. في حين أن هذا السعر معقول للغاية، فقد كشفت Xiaomi النقاب أيضًا عن الهاتف Redmi Note 9 5G الذي يُكلف 1300 يوان صيني، والهاتف Redmi Note 9 4G الذي يُكلف 1000 يوان صيني.

سيتوفر الهاتفين Redmi Note 9 Pro 5G و Redmi Note 9 5G في الصين إعتبارًا من 1 ديسمبر. وحتى ذلك الحين، يمكنكم الإطلاع على المواصفات التقنية الكاملة للهواتف الذكية الثلاثة الجديدة أدناه :

Redmi Note 9 Pro 5G

شاشة IPS LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 750G يدعم شبكات الجيل الخامس 5G

ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB

ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB من نوع UFS 2.2

كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل

أربع كاميرات في الخلف بدقة 108 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو والكاميرا المسؤولة عن

إستشعار معلومات العمق.

بطارية بسعة 4820mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W مما يتيح شحن البطارية بالكامل في غضون أقل من ساعة واحدة

مستشعر بصمات الأصابع في الجانب

مكبرات مُزدوجة للصوت

نظام Android 10 مع واجهة MIUI 12

Redmi Note 9 5G

شاشة IPS LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800U يدعم شبكات الجيل الخامس 5G

ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB

ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB من نوع UFS 2.2

كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل

ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو

بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W

مستشعر بصمات الأصابع في الجانب

مكبرات مُزدوجة للصوت

نظام Android 10 مع واجهة MIUI 12

Redmi Note 9 4G