تفاصيل خسوف “شبه الظل” للقمر..الأخير لسنة 2020

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2020 9:32 صباحًا

تشهد الكرة الأرضية اليوم الاثنين خسوف شبة ظل للقمر هو الرابع والأخير هذه السنة 2020، وسيستمر 4 ساعات و21 دقيقة، وسيكون مرصود في شرق قارة آسيا وأستراليا والأمريكيتين .

بعد اكتماله ليصبح بدرا، ينتظر عشاق الفلك مشاهدة خسوف شبه الظل للقمر وسيكون مرئيا في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين في أجزاء من أميركا الشمالية والجنوبية، وفقا لموقع “سي أن أن”.

ويمكن أن يحدث خسوف القمر فقط أثناء اكتمال القمر، لكن خسوف شبه الظل يختلف عن الخسوف الكلي، ويحدث عندما يدخل القمر في ظل الأرض أو الظل الخارجي، مما يجعل القمر يبدو أغمق من المعتاد.

وأثناء الخسوف الكلي يبدو القمر بلون أحمر عميق، وسيكون هذا آخر خسوف شبه الظل لهذا العام، وسيكون مرئيا في أميركا الشمالية والجنوبية وأستراليا وأجزاء من آسيا.

وستدخل نحو 85٪ من مساحة القمر إلى منطقة الظل خلال ذروة أو منتصف الخسوف، وسيكون هذا النوع من الخسوف مرئيا، لكن أفضل فرصة لرؤيته قد تكون من خلال التلسكوب وفقا لوكالة ناسا.