تكنولوجيا: تسلا تدمج ميزة جديدة توفر الوصول عن بُعد للكاميرات فى سيارتك بأى وقت

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وفقا لما ذكره موقع "engadget"، ليس من المعروف فقط كيفية عمل ذلك، على الرغم من أنه من المحتمل أن تستخدمه لعمليات دورية بدلاً من المشاهدة بدون توقف، فإن تدفق كاميرا السائق الآلي يتطلب 30 ميجا بايت في الدقيقة، ولن يجهد الهاتف بشكل خطير مع اتصال LTE أو5G .
وقد يكون استخدام البيانات كافيًا لطلب اشتراك بيانات مميز، على الرغم من أن ذلك غير مضمون.ليس من المؤكد موعد وصول تحديث الكاميرا الحية، في حالة عدم إلغاؤه من الأساس.
وعلى الرغم من ذلك، إذا ظهرت الميزة، فقد تمنح تسلا ميزة على المنافسين، وفي حين أن فرص القبض على لص أو مخرب ضئيلة للغاية، فقد لا يكون هذا هو الهدف، بقدر أن يوفر عامل المراقبة الدائمة راحة البال ومجموعة إضافية من الحماية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.