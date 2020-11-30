شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تدمج ميزة جديدة توفر الوصول عن بُعد للكاميرات فى سيارتك بأى وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن وضع الحراسة في سيارات تسلا قد يكون مفيدًا، إلا أنه لا يوفر الكثير من الإحصاءات من كاميرات السيارة حتى لحظة وقوع حادث، فماذا لو كنت ترغب فى إلقاء نظرة خاطفة في أي لحظة؟ هذا ما تفكر تسلا فى فعله بالظبط، إذ كشف تقرير لموقع Electrek أن الشركة ستدمج أداة تجسس، والتى قد تصل للسيارات الكهربائية، لتوفر إمكانية الوصول المباشر عن بُعد إلى كاميرات السيارة، ويمكن من خلالها تتبع السلوك المشبوه قبل حدوث أي شيء، أو ببساطة التحقق من الظروف المحيطة بسيارتك.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، ليس من المعروف فقط كيفية عمل ذلك، على الرغم من أنه من المحتمل أن تستخدمه لعمليات دورية بدلاً من المشاهدة بدون توقف، فإن تدفق كاميرا السائق الآلي يتطلب 30 ميجا بايت في الدقيقة، ولن يجهد الهاتف بشكل خطير مع اتصال LTE أو5G .

وقد يكون استخدام البيانات كافيًا لطلب اشتراك بيانات مميز، على الرغم من أن ذلك غير مضمون.ليس من المؤكد موعد وصول تحديث الكاميرا الحية، في حالة عدم إلغاؤه من الأساس.

وعلى الرغم من ذلك، إذا ظهرت الميزة، فقد تمنح تسلا ميزة على المنافسين، وفي حين أن فرص القبض على لص أو مخرب ضئيلة للغاية، فقد لا يكون هذا هو الهدف، بقدر أن يوفر عامل المراقبة الدائمة راحة البال ومجموعة إضافية من الحماية.