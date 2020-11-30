شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر نظام التشغيل ويندوز 10 إصدار 21H2.. اعرف أبرز المزايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفق تقرير حديث لموقع mspoweruser الأمريكى أنه من المتوقع أن يكون Windows 10 21H1 أو "نسخة ويندوز 10 للنصف الاول من عام 2021" بمثابة تحديث بسيط، لكن التغييرات الحقيقية من المتوقع أن تصل في نسخة النصف الثاني من عام 2021 والتى ستحمل اسم Windows 10 21H2.

وبحسب التقرير، سيتم طرح تحديث نظام التشغيل الجديد مع واجهة مستخدم مايكروسوفت الجديدة والسرية "Sun Valley”، مع تحسينات على مستكشف الملفات الكلاسيكي وقائمة بدء ويندوز ومركز الإجراءات وحتى شريط المهام.

وتشير تقارير WindowsLatest الآن إلى أن مايكروسوفت بدأت بالفعل في اختبار نظام التشغيل داخليًا، باستخدام Windows 10 Build 21264، كما توجد احتمالية لتأخره، نظرًا لحجمه وتعقيده.

على جانب أخر طورت شركة مايكروسوفت في الأصل إصدار Windows 10x لدعم طموحاتها بشأن الشاشات المزدوجة، لكن صعوبات التطوير تسببت في نهاية المطاف في تخلي مايكروسوفت عن هذه الخطة، وفي النهاية أعادت استهداف نظام التشغيل للأجهزة الرخيصة التي تشبه الكمبيوتر المحمول ذات الشاشة الواحدة، للتنافس مع ChromeOS.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فكان أحد أسباب معاناة Windows 10X هو محاولة تشغيل تطبيقات Win32 داخل نظام التشغيل، مع عدم قدرة مايكروسوفت على تحقيق أداء معقول، فيما تشير تقارير Windows Latest الآن إلى أن مايكروسوفت بصدد طرح مجموعة ميزات Windows 10x في ديسمبر والتى لن تتضمن دعمًا لتطبيقات Win32.

وبدلاً من ذلك، سيقوم نظام بتشغيل تطبيقات PWA وUWP فقط، وستقوم مايكروسوفت "بالتثبيت المسبق" لإصدارات PWA من Word وPowerPoint وExcel وTeams وSkype وما إلى ذلك، ومع ذلك، سيظل مستخدمو Enterprise قادرين على تقديم تطبيقات Win32 ظاهرية عبر سطح المكتب.