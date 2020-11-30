شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدعم أجهزة iPad Pro‏ لعام 2021 بمودم ‏‎5G‎‏ من إنتاجها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تسريب جديد عن أن أجهزة iPad Pro ستكون الأولى فى اختبار هوائيات 5G التى طورتها شركة أبل بنفسها، وخلال المدة الماضية، تكرر الحديث عن أن أجهزة iPad Pro القادمة ستتخلى عن شاشات LCD القديمة لتستخدم التقنية الجديدةmini-LED، التى تستخدم نوعًا من الإضاءة الخلفية، ما سيسمح لشركة أبل بزيادة سطوع أو تعتيم مناطق محددة من الشاشة، بدلًا من زيادة السطوع أو التعتيم لكامل الشاشة، وتهدف الشركة من خلال هذه التقنية إلى تحسين التجربة البصرية، خاصةً من خلال زيادة أداة التباين لأجهزة iPad Pro

ونشر موقع DigiTimes أن شركة أبل تعمل حاليًا على تطوير وحدة لشبكات الجيل الخامس 5G التى تدعم تقنية الترددات الفائقة العلو mmWave، وستستخدم الوحدة فى أجهزة iPad اللوحية المتقدمة المواصفات لعام 2021.

وأُشيع سابقًا بأن أبل تعتزم تضمين وحدة mmWave 5G الجديدة فى هواتف آيفون للعام المقبل، ولكن هذا التطبيق قد يعنى أن الشركة تريد اختبارها أولًا.

وستستخدم وحدة (الهوائي-في-الحزمة) AiP من أبل لأجهزة iPad Pro بدعم طيف أعلى من شبكات الجيل الخامس بتردد 6 جيجاهرتز، والذى يُعرف أيضًا باسم mmWave 5G. وهو تقريبًا النوع ذاته من طيف 5G الذى تدعمه هواتفiPhone 12 التى أُطلقت حصريًا للولايات المتحدة، ولكن الاختلاف هو أن أجهزة iPad Pro لعام 2021 ستستخدم مكونًا صنعته أبل بنفسها.

يُشار إلى أن تقرير من موقع TheElec نُشر قبل أيام ذكر أن شركة أبل تستعد لاعتماد شاشات OLED من إنتاج سامسونج وإل جى لأجهزة iPad Pro اللوحية – التى من المفترض إطلاقها فى العام المقبل – بدلًا من شاشات LCD.

وذكر التقرير أن كلًا من شركتى سامسونج وإل جى – اللتين توفران حاليًا شاشات OLED لأجهزة iPhone – تعملان على تطوير شاشة OLED الجديدة للأجهزة اللوحية الجديدة التى قد تطلقها الشركة فى النصف الثانى من عام 2021.