شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستشفى هندى يوظف 15 روبوتا متطورا لفحص ومحادثة مصابى كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مستشفى متخصص لعلاج مصابي كورونا في العاصمة الهندية نيودلهي، بتوظيف 15 روبوتا متطورا لتشخيص حالات المرضى ومدى خطورة حالتهم الصحية عقب الاصابة بالوباء العالمي، وتقوم الروبوتات الحديثة بفحص دراجات حرارة المريض وتسجيل إجاباته عن المشاكل التي يواجهها، ثم يتم تحويله للطبيب المختص والذي سيتولى علاجه وتجهيزه لمكان علاجه في المستشفى.

وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو للروبوتات الآلية وهي تستقبل المرضى على أبواب المستشفى الرئيسية ثم تقوم بفحص درجة حرارتهم، وأيضا أظهرت اللقطات قدرات الروبوتات على الاتصال بأطباء متخصصين لمساعدة المرضى عبر الفيديو ثم يتم توجيه المرضى لأقسام معينة في المشفى ليتم معالجتهم بأسرع وقت.



روبوتات تفحص المرضى



روبوتات على مدخل المستشفى

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 41 ألفا و810 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية ؛ ليرتفع إجمالى حصيلة الإصابات بالفيروس العالمي فى أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و392 ألفا و919 إصابة، وأظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 496 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالى حصيلة الوفيات 136 ألفا و696 حالة وفاة.

وكان قد أعلن أحد مطوري لقاح فيروس كورونا Sputnik V الروسي، أن شركة Hetero لتصنيع الأدوية ومقرها الهند ستنتج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح، وفقاً لموقع ndtv الهندى، وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF): "وافقت شركة Hetero، إحدى شركات الأدوية الرائدة في الهند، على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويًا في الهند من أول لقاح مسجل في العالم ضد عدوى فيروس كورونا الجديد - Sputnik V"، مضيفًا أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أوائل عام 2021.