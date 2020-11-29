تكنولوجيا: مراجعة للهاتف المحمول Asus Zenfone 7 Pro: تحفة!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Asus مجموعة Zenfone 7 الجديدة في شهر أغسطس الماضي، وكان من ضمنها الهاتف الذكي Zenfone 7 Pro والذي يعتبر إصدارًا متطورًا بكثير عن إصدار Zenfone 6 Pro من العام الماضي، إذ قامت الشركة بتحسينه من جميع الجوانب بدءًا من المواصفات حتى البطارية والكاميرا.

إليكم مراجعة للهاتف المحمول Asus Zenfone 7 Pro:

داخل الصندوق

يوجد بصندوق الهاتف كل شيء قد تحتاجه، بما في ذلك الهاتف بالتأكيد مع طبقة حماية مثبتة مسبقًا، وكابل USB-C، ورأس الشاحن السريع، وبعض الكتيبات، وعلاوةً على ذلك حافظتين واحدة شفافة والأخرى تعرف باسم Asus Active Case.

التصميم

يأتي الهاتف المحمول بأبعاد 165.1 × 77.3 × 9.6 ملم ووزن 230 جرام، ولقد تم إضافة طبقة Gorilla Glass 6 من الأمام وطبقة Gorilla Glass 3 من الخلف، ويأتي الهيكل نفسه مصنع من الألمنيوم.

بكل صراحة، فإن تصميم الهاتف في غاية الأناقة والروعة خصوصًا وأن ألوانه تعطي انعكاسًا جذابًا مع الضوء، ويتوفر الهاتف باللون الأسود اللامع Aurora Black والأبيض اللامع Pastel White.

من الأمام، ستجد شاشة مسطحة خالية من النتوء والثقوب، ومن الخلف ستجد إعداد كاميرا ثلاثي مع فلاش مزدوج والذي يمكن تدويره للأمام ليصبح كاميرا أمامية.

من الجانب الأيمن، ستلاحظ وجود زر الطاقة والذي تم دمج مستشعر بصمة الأصبع معه بعد أن كان بالخلف مع الجيل السابق، وكذلك أزرار التحكم في الصوت. في حين من الجانب الأيسر ستجد منفذ مزدوج لشريحة SIM مع منفذ مستقل لبطاقة الذاكرة الخارجية.

من الأسفل، هناك منفذ USB-C والسماعات الخارجية وإنارة LED للتنبيهات، ومع الأسف، لا يوجد مقبس 3.5 ملم للسماعات.

لا يدعم الهاتف أي معيار لمقاومة الماء.

الشاشة

يضم Zenfone 7 Pro شاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.67 بوصة ونسبة أبعاد 20:9 ومعدل تحديث 90 هرتز ودقة 1080 × 2400 بكسل بكثافة 395 بكسل لكل بوصة، وتستحوذ الشاشة على 84.2% من هيكل الجهاز.

لقد تم استخدام نفس الشاشة الموجودة بآخر هواتف سامسونج مع Zenfone 7 Pro، وتدعم هذه الشاشة اللمس المتعدد مع ظهور 16 مليون لون وتقنية +HDR10، كما أنها تقدم نسبة سطوع تبلغ 740 nits ولكن مع تفعيل واستخدام محتوي الـ +HDR10 تصل نسبة السطوع إلى 1000 nits.

الكاميرا

يأتي الهاتف بإعداد كاميرا ثلاثي من الخلف والذي يتم تدويره ليصبح إعداد كاميرا أمامي أيضًا، ويضم إعداد الكاميرا كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا مقربة حتى ثلاثة أضعاف بدثة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلى كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2. ويأتي إعداد الكاميرا مقترن مع فلاش LED مزدوج.

تم تصنيع إعداد الكاميرا بواسطة سوني، وتدعم الكاميرا الأولى خاصية المثبت البصري والـ auto focus، وتدعم الكاميرا الثانية أيضًا الـ auto focus بشكل ممتاز وهي تُستخدم للتصوير الواسع حتى 113 درجة، كما تدعم الكاميرا الثالثة الـ auto focus والمثبت البصري كذلك.

لن تواجه أي صعوبات مع التحويل بين الكاميرات الثلاثة عبر تطبيق الكاميرا.

يدعم إعداد الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار بالثانية، أو بدقة 4K بمعدل 30/60/120 إطار بالثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30/30/120 إطار بالثانية، أو بدقة 720 بكسل بمعدل 480 إطار بالثانية.

كما انه يدعم المثبت الإلكتروني gyro-EIS والتصوير بتقنية HDR والبانوراما والتصوير البطيء والتصوير بتسريع اللقطات (Time-lapse).

الأداء

يعمل الهاتف الذكي بواسطة معالج Snapdragon 865+ من كوالكوم ثماني النواة بتقنية تصنيع 7 نانومتر، مع معالج رسومات Adreno 650.

ويوفر المعالج مع معالج الرسومات أداء قوي مهما قمت بالضغط على الهاتف مع الألعاب أو تحرير الصور أو غيرهم من المهام الثقيلة.

أما عن نظام التشغيل، فيدعم الهاتف نظام تشغيل Android 10 المستند إلى واجهة مستخدم ZenUI 7 التي أضافتها الشركة إلى الـ ROG Phone. وهذا المزيج سيوفر لك تجربة ممتعة للغاية مع الهاتف.

يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت والتي يمكن توسيعها عبر بطاقة microSD خارجية.

يدعم الهاتف Wi-Fi 802.11 وBluetooth 5.0 وGPS وNFC.

البطارية

يأتي الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير، والتي تعمل فوق السبع ساعات مع 90 هرتز، وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة 30 واط حيث يمكن شحن الهاتف حتى 60% بالمئة في 34 دقيقة.

السعر

يأتي Asus Zenfone Pro 7 بسعر 749 دولار أمريكي.

0.00 يعتبر Asus Zenfone 7 Pro هاتفًا متطور مثير للإعجاب مزود بآلية كاميرا دوارة تمنحك جودة صور رائعة من الأمام والخلف، ويتميز الهاتف بعدة مواصفات ومزايا تجعله منافس قوي للهواتف الرائدة الموجودة بالسوق حاليًا، إن لم يكن متقدمًا. 9.0/10 الإيجابيات آلية الكاميرا الدوارة تعطي جودة رائعة لصور السيلفي

بطارية ضخمة

صوت قوي وشاشة زاهية

تصميم أنيق السلبيات ثقيل الحجم

لا يدعم الشحن اللاسلكي

لا يدعم معيار لمقاومة الماء

يفتقر إلى مقبس 3.5 ملم

سعره مرتفع مقارنةُ بـ Zenfone 7

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