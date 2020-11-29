لأول مرة.. الصين تكشف عن نظام تشغيل المدينة الذكية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 07:12 مساءً - منذ 6 ثواني

بدأ العالم يتجه إلى مفهوم “المدينة الذكية” بعد التطور التكنولوجي الهائل ، وكشفت الصين عن المرحلة الأولى من نظام تشغيل المدينة الذكية المستقبلية، في منطقة ”شيونغان“ (Xiongan) الجديدة، وستجمع المنصة كل بيانات المدينة في مكان واحد؛ ما يسهل مشاركتها، ووصفتها بأنها منصة بيانات متكاملة.

وقال تشنغ يو نائب رئيس شركة (JD) الصينية، ”لا يجمع النظام البيانات الحكومية التقليدية فحسب، بل يجمع -أيضا- بيانات الصوت والفيديو وما يسمى بالبيانات الزمانية المكانية، مثل: سجلات السفر والاستهلاك“، موضحا أنه ”يتم دمج البيانات لاستخدامها في تحليل البيانات والتعدين في المستقبل“.

ويهدف النظام -أيضا- إلى إخطار الإدارات ذات الصلة بحالات الطوارئ المحتملة، وتمثل مسألة الوقاية من جائحة كورونا أحد التطبيقات التي ذكرها يو.

ويتم طرح هذه التكنولوجيا في مدينة ”شيونغان“ المخططة بعناية، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، ومن المفترض أن تكون أنموذجا لمدينة ذكية من شأنها تخليص العاصمة الصينية المزدحمة من وظائفها غير الأساسية.

وسارعت شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى لتلبية دعوة الرئيس الصيني (شي جين بينغ) (Xi Jinping) لبناء المنطقة الجديدة، إذ أقامت Alibaba و Tencent و Baidu مشاريع في ”شيونغان“.

وتشمل المشاريع استخدام المستشعرات وشبكات الجيل الخامس ومنشآت الحوسبة الفائقة والبيانات الضخمة سعيا لبناء المدينة الذكية.

واستخدامت (JD Digits) في السنوات الأخيرة تقنيات جديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والبيانات الضخمة، وذلك للمساعدة في بناء المدن الذكية، ولديها حاليا مشاريع نشطة للمدينة الذكية في 20 مدينة في جميع أنحاء الصين.

ولدى شيونغان -أيضا- عدد من المشاريع الأخرى العالية التقنية قيد التطوير، وافتتحت المدينة مختبرا لتقنية البلوك تشين في نهاية شهر مارس بهدف البحث عن تكنولوجيا البلوك تشين وتطبيقها أثناء بناء المنطقة وتطويرها.