شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة Chang'e 5 الصينية تدخل مدار القمر فى محاولة تاريخية لجمع عينات من السطح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت المركبة الفضائية الصينية Chang'e 5 المدار حول القمر فى محاولة تاريخية لجمع عينات من سطحه والعودة إلى الأرض، وأطلقت Chang'e 5 على صاروخ Long March 5 من أقل من أسبوع من موقع إطلاق مركبة الفضاء Wenchang في البلاد على جزيرة هاينان ووصلت إلى القمر أخيرا بعد رحلة استغرقت 112 ساعة.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، أطلقت المركبة الفضائية محركها البالغ 3000 نيوتن لمدة 17 دقيقة تقريبًا، ما أدى إلى إبطاء سرعة المركبة الفضائية بدرجة كافية للسماح بالتقاطها بواسطة جاذبية القمر.

تعد المناورة خطوة رئيسية في مهمة Chang'e التي استمرت 23 يومًا والتي تهدف إلى تسليم عينات قمرية جديدة إلى الأرض في منتصف ديسمبر.

لم يتم إجراء مثل هذه المهمة منذ Luna 24 التابعة للاتحاد السوفيتي في عام 1976، وخلال رحلتها إلى القمر، كان هواة راديو القمر يتتبعون المركبة الفضائية، بل وتمكنوا من فك تشفير البيانات المرسلة إلى الأرض، وكشفوا عن لقطات تظهر ضوء الشمس يسطع على لوح شمسي.

وستنفصل مركبة الهبوط المهمة عن المركبة المدارية Chang'e 5 وتحاول الهبوط بالقرب من منطقة مونس رومكر في نصف الكرة الغربي للقمر.

ولم تُصدر الصين وقتًا وتاريخًا لمحاولة الهبوط، لكن الإضاءة من الشمس ستسمح بمحاولة في وقت مبكر من يوم الأحد.

ويعتقد العلماء أن بعض المناطق حول الموقع مصنوعة من الصخور التي يزيد عمرها قليلاً عن مليار سنة، ويُعتقد أن هذه المناطق قد تم إنشاؤها بواسطة البراكين الحديثة جيولوجيًا، وبالتالي تظهر عددًا أقل من الحفر من المناطق القديمة.

وسيسمح الحصول على العينات للعلماء بتأكيد عمر الصخور باستخدام طرق التأريخ الإشعاعي، وسيسمح هذا أيضًا للعلماء بمقارنة المناطق المحفورة بالمثل في الأجسام الصخرية الرئيسية في النظام الشمسي للحصول على تقديرات أكثر دقة لأعمارهم وتاريخهم.