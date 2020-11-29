تكنولوجيا: وان بلس تعتمد شاحن جديد بقدرة 65W لدعم هاتف ONEPLUS NORD SE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة وان بلس في الإستعداد لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المتوسطة بعنوان ONEPLUS NORD SE، ولقد إعتمدت وان بلس شاحن بقدرة 65W لدعم الإصدار الجديد.

اطلقت وان بلس خلال عام 2020 خط إنتاجها الجديد من الهواتف المتوسطة، حيث كُشِف عن الإصدار الأول OnePlus Nord خلال شهر يوليو، ومن ثم قدمت OnePlus Nord N100 و N10 5G خلال الشهر الماضي، كما قدمت إصدار من الفئة المميزة بعنوان OnePlus 8T.

ولقد أكدت أحدث التسريبات على خطط وان بلس للتنافس بإصدار جديد قريباً يعرف بهاتف ONEPLUS NORD SE، والذي يطور من الشركة حالياً إستعداداً للإعلان الرسمي العام المقبل مع سلسلة OnePlus 9، كما تشير التسريبات إلى أن وان بلس ستكشف النقاب عن هاتف ONEPLUS NORD SE في الربع الأول من عام 2021.

من جانب أخر قدمت وان بلس هاتف OnePlus 8T بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، ولقد إستخدمت تقنية الشاحن لاحقاً مع هواتف Realme، وOppo، إلا أن أحدث التسريبات تؤكد على أن وان بلس إعتمدت شاحن جديد بقدرة 65W في TUV، حيث يأتي هذا الشاحن بمعايير جديدة.

ولقد كشفت التسريبات عن مواصفات 5.0V/3.0A بقدرة 15W، و10.0V/6.5A بقدرة 65W، حيث يدعم الأخير هاتف OnePlus Nord SE.

ومن المقرر أن تقدم وان بلس هاتف OnePlus Nord SE ببعض التحسينات عن إصدار Nord السابق، حيث يتميز بقدرة بطارية 4500 mAh، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 765G، أيضاً يتميز الهاتف بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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