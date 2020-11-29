شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة فضائية تقل حمولة ثمينة من تربة كويكب تصل إلى الأرض ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب مركبة فضائية يابانية صغيرة من كوكب الأرض وعلى متنها حمولة "ثمينة جدا" بعد قضائها سنوات تتجول في المجرة، حيث تهبط في منطقة ووميرا في أستراليا، ووفقًا لما نشره موقع "فوكس نيوز"، فإن المركبة اليابانية "Hayabusa2"، تصل إلى كوكب الأرض في 6 ديسمبر القادم، وهى محملة بكنز ثمين وهو عبارة عن كمية 100مليجرام من تربة كويكب قريب في مجموعتنا الشمسية، لتواصل مهامها بالسفر إلى كويكبات أخرى في المستقبل.

وقال مدير المشروع، العالم يويتشي تسودا، في تصريحات أدلى بها: "نحن الآن في مسار الهبوط إلى الأرض، سينخفض الارتفاع الآن تدريجيا باتجاه ووميرا"، وتشير الأبحاث إلى أن المادة التي استطاعت المركبة اليابانية حملها إلى كوكب الأرض ثمينة جدا لأنها أخذت عن طريق مقذوف حفر سطح كوكب "Ryugu" وأخذ عينات من تحت سطح التربة لم تتأثر بالإشعاعات الفضائية، مما يجعلها تمل في طياتها بيانات مهمة جدا وقد تكشف عن الكثير من الأسرار، ويعتقد العلماء أن المركبة التي تديرها وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "JAXA"، قد التقطت ما لا يقل عن 100 ملليجرام من تربة الكويكب.

ويأمل العلماء أن الكويكب، الذي يعتقد أنه يحتوي على كميات كبيرة نسبيا من المادة العضوية والمياه منذ بدء الكون، قبل حوالي 4.6 مليار سنة، يقدم أدلة حول شكل النظام الشمسي في ذلك الوقت، وقال مدير المشروع يويتشي تسودا: "نتوقع أن يوفر لنا المسبار معارف علمية جديدة"، مضيفا: "أن المسبار سيعيد إلى الأرض مادة الكربون والمواد العضوية التي ستوفر بيانات حول كيفية انتشار المادة حول النظام الشمسي، والسبب في وجودها على الكويكب وكيفية ارتباطها بالأرض".



