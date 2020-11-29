تكنولوجيا: HMD تستعد لإطلاق هاتف NOKIA 5.4 بتصميم ثقب الشاشة قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة HMD العمل على تطوير إصدار جديد من هواتفها الذكية بعنوان NOKIA 5.4، حيث تؤكد التسريبات على خطط الشركة لإطلاق هذا الإصدار قريباً بتصميم ثقب الشاشة.

أكدت أحدث التقارير على خطط HMD Global لإطلاق إصدار جديد من سلسلة الهواتف منخفضة التكلفة Nokia 5، حيث تقدم قريباً هاتف NOKIA 5.4 والذي يأتي بعد إصدار الشركة السابق Nokia 5.3 الذي انطلق رسمياً في مارس.

ولقد كشفت التسريبات التي جاءت عبر NokiaPowerUser اليوم على بعض من مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي، حيث يأتي الهاتف بكاميرة أمامية في ثقب الشاشة، لذا يتغير تصميم نتوء القطرة المميز للإصدار السابق.

كما يأتي الهاتف بحجم شاشة 6.4 إنش، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، أيضاً يأتي الهاتف باثنان من الإختيارية في السعة التخزينية بين 64 أو 128 جيجا بايت.

أيضاً يتوفر NOKIA 5.4 بعدد اثنان من الإختيارات من الألوان هما الأزرق، والبنفسجي، كما يأتي الهاتف بتحسينات في التكوينات الداخلية عن الإصدار السابق.

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