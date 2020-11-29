تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان عن المكبرات الصوتية الذكية SOUND PRO قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني للإعلان قريباً عن إصدار جديد من المكبرات الصوتية الذكية بعنوان SOUND PRO، والذي يأتي بتحسينات عن إصدار الشركة الحالي.

قدمت شركة هواوي للأسواق مكبر Huawei Sound الصوتي الذكي بهدف تنويع منتجات الشركة نظراً للقيود التي فرضت مؤخراً على خط إنتاج الشركة من الهواتف الذكية، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار Pro من المكبرات الصوتية الذكية.

ولقد طورت شركة هواوي الإصدارات السابقة من مكبرات Sound X، وHuawei Sound بالتعاون مع شركة Devialet الفرنسية المتخصصة في تقنية الصوتيات، كما يدعم المكبرات الصوتية مساعد Huawei Xiaoyi الرقمي والذي يدعم تعزيز إمكانيات المكبرات الصوتية.

كما تتميز مكبرات Sound X، وHuawei Sound الصوتية بمعايير Hi-Res في الصوتيات، مع صوتيات ستريو عند إقتران اثنان من وحدات المكبرات الصوتية.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن مكبر SOUND PRO الصوتي يأتي بتحسينات في الآداء وجودة الصوتيات، كما يدعم الإصدار الجديد مميزات أكثر ذكاء في دعم المستخدم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المكبر الصوتي قبل إنطلاق سلسلة Huawei P50 العام المقبل.

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