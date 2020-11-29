- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني للإعلان قريباً عن إصدار جديد من المكبرات الصوتية الذكية بعنوان SOUND PRO، والذي يأتي بتحسينات عن إصدار الشركة الحالي.
قدمت شركة هواوي للأسواق مكبر Huawei Sound الصوتي الذكي بهدف تنويع منتجات الشركة نظراً للقيود التي فرضت مؤخراً على خط إنتاج الشركة من الهواتف الذكية، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار Pro من المكبرات الصوتية الذكية.
ولقد طورت شركة هواوي الإصدارات السابقة من مكبرات Sound X، وHuawei Sound بالتعاون مع شركة Devialet الفرنسية المتخصصة في تقنية الصوتيات، كما يدعم المكبرات الصوتية مساعد Huawei Xiaoyi الرقمي والذي يدعم تعزيز إمكانيات المكبرات الصوتية.
كما تتميز مكبرات Sound X، وHuawei Sound الصوتية بمعايير Hi-Res في الصوتيات، مع صوتيات ستريو عند إقتران اثنان من وحدات المكبرات الصوتية.
يذكر أن التسريبات تشير إلى أن مكبر SOUND PRO الصوتي يأتي بتحسينات في الآداء وجودة الصوتيات، كما يدعم الإصدار الجديد مميزات أكثر ذكاء في دعم المستخدم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المكبر الصوتي قبل إنطلاق سلسلة Huawei P50 العام المقبل.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان عن المكبرات الصوتية الذكية SOUND PRO قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.