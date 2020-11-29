أبل تدعم ساعتها الذكية بميزة قياس ضغط الدم

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ساعة أبل
من المقرر أن تقوم الشركة الأمريكية العملاقة ” أبل” بدعم ساعتها الذكية بميزة قياس ضغط الدم ، حسب ما كشقته تقارير تقنية.
جاء ذلك، وفق ما نشر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة اليوم السبت، لطلبين من الشركة يتعلقان بتزويد ساعتها الجديدة بهذه الميزة.
وقال تقرير ”جيزتشاينا“، إن ”القدرة على تزويد المستخدمين بهذه الميزة في Apple Watch في المستقبل، يعد إنجازًا كبيرًا يضيف إلى ميزاتها الصحية المهمة الأخرى مثل قياس مستويات الأكسجين في الدم وتخطيط القلب“.
وكانت ”أبل“ أصدرت رسميًا في أيلول/سبتمبر، الجيل السادس من Apple Watch وApple Watch SE، حيث يستطيع هذا الجيل الذي يأتي مزودًا بمستشعر للكشف عن الأكسجين في الدم؛ الانتهاء من قياس الأكسجين في الدم في غضون 15 ثانية.
في الوقت الحالي، تدعم ساعات أبل الذكية، بالإضافة إلى دعم اكتشاف الأكسجين في الدم، قياس معدل ضربات القلب النشط. كما تدعم أيضا ميزة تخطيط القلب الكهربائي ECG، بالإضافة إلى وظيفة ”اكتشاف السقوط“ بساعة Apple Watch Series 4، والمخصصة لكبار السن لمنع سقوطهم المفاجئ.
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