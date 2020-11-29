العدسات السائلة..تقنية جديدة من هواوي تحاكي العين البشرية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

طورت شركة الهواتف الصينية العملاقة هواوي، تقنية العدسات السائلة لدعم إصدارات الشركة المقبلة من الهواتف الذكية.

وذكرت تقارير صحفية، أن هواوي وصلت إلى المرحلة الأخيرة من اختبار تقنية العدسات السائلة استعدادا لدعم الجيل المقبل من هواتفها.

وأشار تقرير جديد إلى أن العدسة السائلة سيتم إنتاجها وتسويقها بكميات كبيرة في عام 2021.

وأفاد موقع ”MyDrivers“ التقني، بأن تقنية العدسة السائلة الجديدة هذه قد يتم دمجها في سلسلة Huawei P50 العام المقبل.

وحصلت شركة هواوي على براءة اختراع لهذه التكنولوجيا الجديدة في 25 كانون الأول ديسمبر من العام الماضي وتم الإعلان عنها في نيسان أبريل 2020.

ومن المتوقع أن يتم إنتاجها وتسويقها بكميات كبيرة العام المقبل، وسيتم دمج تقنية العدسة السائلة هذه في وحدة العدسة المقربة على الهاتف.

وأوضح التقرير، أن تقنية “ العدسات السائلة “ المطورة من هواوي تهدف لجلب تحسينات كبيرة إلى ميزة التركيز واستقرار الصور الملتقطة ونقائها، مع إضافة تحسينات في توقيت التركيز، حيث تعمل تقنية العدسات السائلة على خفض زمن التركيز التلقائي إلى بضع ميلي ثانية لتصبح متطابقة تقريبا لتركيز العين البشرية.

وكشفت التسريبات، أيضا أنه من المقرر أن تأتي تقنية العدسات السائلة بعمر افتراضي أطول مقارنة بالمحركات التقليدية التي تدعم ميزة التركيز التلقائي.

كما تأتي تقنية العدسات السائلة من هواوي مع مستشعر سوني ”IMX782“ الذي يعلن عنه رسميا لاحقا.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم الإبلاغ فيها عن خطط هواوي لتطوير ابتكارات لكاميرات أجهزتها، إذ كانت أيضا أول من أدخل عدسة بيريسكوب على هاتف ذكي، وهو Huawei P30 Pro الذي تم إطلاقه عام 2019.