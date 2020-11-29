شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تضع فيديو يوتيوب بالعروض التقديمية من جوجل فى 4 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إليك ما ستحتاج إلى معرفته للقيام بذلك:

قبل البدء، ستحتاج إلى الحصول على نسخة من عنوان URL لفيديو يوتيوب الذي تريد استخدامه، وضع في اعتبارك أن عروض الشرائح التي تحتوي على شرائح متعددة تعمل بشكل مختلف قليلاً، فبعد إكمال الخطوة الأولى، سيتعين عليك تحديد الشريحة المناسبة في الشريط الجانبي الأيسر لضمان تحميل الفيديو على الشريحة المناسبة.

مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك كيفية تضمين مقطع فيديو يوتيوب في شريحتك:

1. انتقل إلى slides.google.com وقم بإنشاء عرض شرائح جديد أو انتقل إلى العرض الذي تريد تضمين فيديو يوتيوب فيه.

2. في شريط الأدوات العلوي، اضغط على "إدراج" ثم اختر "فيديو".

3. الصق عنوان URL لفيديو يوتيوب في مربع النص واضغط على زر البحث.

4. فوق مقطع فيديو يوتيوب الصحيح، وتأكد من تطابق الصورة المصغرة والعنوان مع العنوان الذي تريد تضمينه، ثم اضغط فوق الزر "تحديد" الأزرق أسفل النافذة المنبثقة.

ستظهر معاينة للفيديو على الشريحة، ويمكنك بعد ذلك تغيير حجمها أو تغيير موضعها حسب الحاجة، ولتغيير حجمه، اضغط واسحب أحد المربعات الزرقاء على طول حافة الفيديو، وأثناء سحب الفيديو إلى موضعه الجديد، ستظهر خطوط إرشادية حمراء على الشريحة لمساعدتك في توسيطه تمامًا داخل الشريحة.