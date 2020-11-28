تكنولوجيا: الصين تطور جرارا زراعيا كهربائيا ذاتى القيادة .. اعرف التفاصيل

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كما ذكرت شبكة سكاى نيوز أنه سجل رقما قياسيا فيما يتعلق بدائرة الانعطاف الخاصة بهذه الفئة من المركبات بلغ 3.5 مترا، بينما يصل هذا الرقم عادة إلى 5 أمتار.
وتعاون على تطوير النموذج الأولي للجرار فريق ضمّ إلى جانب المعهد الوطنى الصينى لابتكار الآلات الزراعية، مهندسين من جامعة "تسينغهوا" والأكاديمية الصينية للعلوم، هذا إلى جانب عدد من الشركات المتخصّصة في تصنيع الآلات.
ويدعم الجرار الذي لم يكشف عن الكثير من مواصفاته تقنية الاتصالات من الجيل الخامس "5 جي"، كما يمكن التحكم به عن بعد لأداء العديد من المهام الزراعية في الأراضي.
وجدير بالذكر أن معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة IIHS كان أجرى دراسة لأكثر من 5000 حادث مع أسباب تفصيلية تم جمعها من جانب الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، وفصل تلك التي تسببها أخطاء "الاستشعار والإدراك '' مثل إلهاء السائق أو ضعف الرؤية أو الفشل في اكتشاف المخاطر حتى فوات الأوان.
وأكدت النتائج أن السيارات ذاتية القيادة لا تحتاج فقط إلى إدراك العالم من حولها بشكل مثالي، بل تحتاج أيضًا إلى الاستجابة لما حولها أيضًا.
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