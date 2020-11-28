شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطور جرارا زراعيا كهربائيا ذاتى القيادة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور المعهد الوطني الصينى لابتكار الآلات الزراعية، نموذجا أوليا لجرار كهربائي ذاتي القيادة، وحسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، فإن الجرار الجديد الذى أطلق عليه اسم "إى تى 1004- دبليو"، يتمتع بقوة 100 حصان.

كما ذكرت شبكة سكاى نيوز أنه سجل رقما قياسيا فيما يتعلق بدائرة الانعطاف الخاصة بهذه الفئة من المركبات بلغ 3.5 مترا، بينما يصل هذا الرقم عادة إلى 5 أمتار.

وتعاون على تطوير النموذج الأولي للجرار فريق ضمّ إلى جانب المعهد الوطنى الصينى لابتكار الآلات الزراعية، مهندسين من جامعة "تسينغهوا" والأكاديمية الصينية للعلوم، هذا إلى جانب عدد من الشركات المتخصّصة في تصنيع الآلات.

ويدعم الجرار الذي لم يكشف عن الكثير من مواصفاته تقنية الاتصالات من الجيل الخامس "5 جي"، كما يمكن التحكم به عن بعد لأداء العديد من المهام الزراعية في الأراضي.