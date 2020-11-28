شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تبنى محطة فضائية تسمح بمراقبة سطح الأرض بأكمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "سبوتنيك"، في وقت سابق أفيد أن المحطة ستبنى بميل 72 درجة، هذا يجعل من الممكن مراقبة سطح الكوكب حتى خط عرض يبلغ حوالي 80 درجة. ثم أعلنت الشركة بناء محطة بميل 98 درجة، فى هذه الحالة، سيكون من الممكن مراقبة سطح الكوكب بالكامل، على سبيل المثال، ستكون المناطق القطبية مرئية بالكامل.

وقال المتحدث باسم أكاديمية الملاحة الفضائية الروسية، أندري إيونين، إنه لم يقم أحد بتشغيل محطة تحت هذا الميل من قبل... كما أن قمرًا صناعيًا يبلغ وزنه 15 كيلوغرامًا سيكون كافيًا لمراقبة المناطق القطبية.

وسيكون تصميم المحطة الجديدة مشابهًا للمحطة "مير"، وسيتضمن خمس وحدات على الأقل، بما في ذلك وحدة سياحية، كما يمكن توصيل وحدة مختبر إلى المحطة. وسيتم إطلاقها باستخدام صواريخ "أنغارا أ-5".