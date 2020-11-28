شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه مشروع Project Latte من مايكروسوفت؟ وما مميزاته للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة مايكروسوفت على مشروع جديد يحمل اسم Project Latte، والذي تهدف من خلاله إلى إضافة تطبيقات أندرويد إلى ويندوز ومتجر مايكروسوفت بحلول العالم المقبل 2021، وهو الأمر الذي ظهرت حوله الكثير من التقارير خلال الفترة الماضية.

مشروع Project Latte

يسمح Project Latte لمطوري التطبيقات بإحضار تطبيقات أندرويد إلى ويندوز 10 مع القليل من التغييرات في التعليمات البرمجية أو بدونها، حيث يرسل المطورون التطبيقات من خلال حزم متجر مايكروسوفت مثل MSIX، ويقال إن المشروع يعمل من خلال نظام ويندوز الفرعي للينكس WSL.

كما يقال إن Project Latte يفتقر إلى دعم خدمات Google Play، وذلك بالنظر إلى أن جوجل لا تسمح بتثبيت خدمات Google Play على أي شيء بخلاف أجهزة أندرويد ونظام التشغيل كروم، فيما تحتاج التطبيقات التي تتطلب أي واجهة برمجة تطبيقات تقدمها خدمات Google Play إلى تحديث لضمان عمل الوظائف المناسبة عبر ويندوز 10.

وقد لا تعمل التطبيقات بشكل صحيح دون دعم خدمات Google Play أو قد تعاني بعض الوظائف من مشاكل، مثل عدم وجود إشعارات دفع، كذلك فمن المحتمل أن تحتاج التطبيقات إلى إعادة التحويل البرمجي لمعالجات x86 ما لم تنفذ مايكروسوفت نوعًا من طبقة التوافق أو المحاكاة.

وتدعم مايكروسوفت حاليًا العديد من المنصات للتطبيقات، ومن ضمنها PWA وUWP وWin32 وLinux، ويمكن أن تؤدي إضافة تطبيقات أندرويد إلى جعل ويندوز نظامًا شبه عالمي عندما يتعلق الأمر بدعم التطبيقات.