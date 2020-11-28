تكنولوجيا: سامسونج تخطط للإعلان عن هاتف GALAXY Z FLIP2 بعد حدث Galaxy S21

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط سامسونج لكشف النقاب عن هاتفها القابل للطي GALAXY Z FLIP2 في حدث خاص لاحقاً بعد إنطلاق حدث Galaxy S21.

كشف تقرير TheLec عن خطط سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Z Flip2 في وقت لاحق بعد الإعلان عن سلسلة Galaxy S21 المتوقع ما بين شهري يناير وفبراير، كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج ستقدم Galaxy Z Flip2 بعد إنتهاء الربع الأول من عام 2021.

أشارت صفحة @DSCCRoss في تفاصيل سابقة إلى أن العملاق الكوري لن تكشف عن هاتف Galaxy Z Flip 2 في الصيف المقبل، من جانب أخر كانت شركة سامسونج قد أطلقت هاتف Galaxy Z Flip في بداية العام قبل إنطلاق Galaxy S20.

ولقد أكدت سامسونج خلال الإعلان عن تقريرها المالي على توقعات الشركة بإنتشار الهواتف القابلة للطي في نطاق أكبر العام المقبل.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تواجه تضارب في مبيعات سلسلة Galaxy S مع سلسلة Galaxy Z Flip القابلة للطي، لذلك إتخذت سامسونج قرار بإطلاق هاتف Galaxy Z Flip 2 في حدث منفصل لاحقاً بعد إنتهاء الربع الأول.

يذكر أن التقارير التي جاءت حتى الآن أكدت على أن سامسونج تطلق سلسلة Galaxy S21 قبل الموعد المتوقع سنوياً، لذا ستقدم سامسونج الهواتف الجديدة في منتصف أو نهاية شهر يناير، كما تقدم سامسونج سماعة Galaxy Buds اللاسلكية الجديدة خلال الحدث.

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