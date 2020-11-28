الجيش الأمريكي يطور تقنية تسمح لجنوده الاتصال عبر الموجات الدماغية

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 08:10 مساءً - منذ 6 دقائق

في تطور ثوري والأول من نوعه على مستوى العالم ،أعلن الجيش الأمريكي عن تطوير تقنية تسمح لجنوده التواصل مع بعضهم من خلال رسائل الدماغ .

يطور الجيش الأمريكي أبحاثا تتعلق بعلم الأعصاب، في محاولة لفك رموز المعنى الكامن وراء إشارات الدماغ المختلفة، ويهدف من خلال ذلك لبناء نظام يسمح للجنود بالتواصل عبر الأفكار فقط.

ووفقًا لموقع C4ISRNET المعني بالأخبار العسكرية والاستخباراتية، يطور الجيش مبادرة جريئة تسلط الضوء على الطرق الغريبة التي يمكن أن تغير بها التكنولوجيا الطبية طبيعة الحرب والجنود أنفسهم، لكن يبدو أن البحث لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية، ومن المحتمل أن يظل الجيش بعيدًا عن ابتكار مثل هذه التكنولوجيا المستقبلية.

وأشار التقرير إلى أن مكتب أبحاث الجيش الأمريكي المعروف اختصارًا (ARO)، ملتزم باتفاق 6.25 مليون دولار على المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي الوقت الحالي، يقول علماء الأعصاب في ARO إنهم تعلموا فك تشفير وتحليل الإشارات العصبية التي توجه السلوك عن بقية مخرجات الدماغ، وشددوا في هذا الإطار على أن تلك النتائج لا تعد قراءة للعقل تمامًا، ولكنها ”خطوة أولية مهمة نحو فهم ما تعنيه إشارات الدماغ المختلفة“.

وقال حميد كريم مدير برنامج ARO لـ C4ISRNET: ”نحن هنا لا نقيس الإشارات فقط، لكننا نفسرها“.

وأوضح كريم ”أن الخطوة التالية هي فك رموز الفئات الأخرى من إشارات الدماغ حتى يتمكن الكمبيوتر في النهاية من تفسير أفكار الجندي“.

وتابع قائلا: ”يمكنك قراءة أي شيء تريده؛ لكن هذا لا يعني أنك تفهمه، حيث تعد الخطوة التالية بعد ذلك هي القدرة على فهمه، وهذا هو الهدف الأساس: أن يكون الكمبيوتر في الواقع في وضع اتصال مزدوج كامل مع الدماغ“.