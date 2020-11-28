شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PS5 تتجاوز مبيعات Xbox Series X وS مجتمعة خلال أسبوع الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بيعت المزيد من وحدات Sony PlayStation 5 مقارنة بوحدات Xbox Series X وS مجتمعة في أسبوع إطلاق وحدات التحكم من الجيل التالي، وذلك وفقًا لتقديرات متتبع مبيعات الألعاب VGChartz، ووفقًا للتقديرات، باعت Sony عالميًا 1،483،910 وحدة تحكم PS5، بينما باعت مايكروسوفت 1،345،386 وحدة تحكم Xbox Series X / S في الفترة الزمنية بين 8 نوفمبر و14 نوفمبر 2020.

وهذا على الرغم من إطلاق PS5 في وقت لاحق من وحدات تحكم Xbox من الجيل التالي، وقد أطلقت مايكروسوفت أجهزة Xbox الجديدة قبل أن تقدم Sony جهاز PS5 إلى الأسواق، فيما وصلت وحدات تحكم Xbox Series X وS إلى الأسواق على مستوى العالم في 10 نوفمبر، قبل يومين من إطلاق Sony لجهاز PS5 في أستراليا واليابان وأمريكا الشمالية ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية في 12 نوفمبر ثم في 19 نوفمبر لبقية الفترة.

ويضيف تقرير VGChartz أيضًا أن شركة Sony باعت PS5 في أسواق أستراليا وأمريكا الشمالية ونيوزيلندا في أسبوع الإطلاق أكثر من بيعها مع PS4، وعلى العكس من ذلك، تم بيع عدد أقل من وحدات PS5 في اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية خلال أسبوع الإطلاق مقارنة بـ PS4.

فيما احتلت Nintendo Switch المرتبة الثالثة في قائمة أفضل الألعاب مبيعًا، حيث باعت 722176 وحدة بينما جاء PlayStation 4 في المركز الرابع بـ 116301 وحدة، أما Xbox One مع 45288 وحدة وNintendo 3DS مع 2198 وحدة في المركزين الخامس والسادس على التوالي.