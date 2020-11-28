سماعات أذن لاسلكية “رائعة” مع Galaxy S21

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 04:12 مساءً - ينتظر المستخدمون السماعات اللاسلكية بحماس لا يقل عن حماسهم للهواتف الجديدة، ولعل أسوأ خطوة اتخذتها شركة “آيفون” كان قرارها بعدم إرفاق سماعات جديدة مع سلسلة هواتف آيفون 12.

لكن اعتادت شركة سامسونج على إطلاق سماعات أذن لاسلكية جديدة من Galaxy Buds مع أجهزة Galaxy S الجديدة.

ويدعي تقرير جديد أن سامسونج تخطط لكشف النقاب عن سماعات Galaxy Buds Beyond الجديدة، التي يمكن أن تتميز بميزة إلغاء الضوضاء النشطة ANC وتصميم داخل الأذن، في حدث Unpacked القادم.

ويقال إن سامسونج تستعد لعقد حدث Unpacked القادم في أوائل شهر يناير، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن سلسلة Galaxy S21، التي يُزعم أنها تقدم دعمًا لقلم S Pen لأول مرة.

وستكون هذه ثاني سماعات أذن لاسلكية من سامسونج في أقل من ستة أشهر، حيث أطلقت الشركة Galaxy Buds Live في شهر أغسطس من هذا العام.

وجاءت Galaxy Buds Live بعد ستة أشهر من إطلاق +Galaxy Buds مع سلسلة Galaxy S20.

وكان لهذه السماعات تصميم مختلف، وكانت أول سماعات أذن من سامسونج تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة ANC.

وأفادت التقارير بأن سماعات الأذن الجديدة تتميز بتصميم داخل الأذن نفسه الذي قدمته الشركة مع سماعات Galaxy Buds و +Galaxy Buds.

ويقال إن سماعات الأذن الجديدة – Galaxy Buds Beyond – تشمل تحسينات على جودة الصوت وتوفر وضع Ambient أفضل.

ويسمح وضع Ambient للصوت الخارجي بالدخول من خلال سماعات الأذن، مما يجعل المستخدمين أكثر وعيًا بما يحيط بهم.

ويجب أن يكون أداء ميزة إلغاء الضوضاء النشطة ANC في Galaxy Buds Beyond أفضل، من الناحية النظرية على الأقل، من Galaxy Buds Live، التي تتميز بتصميم يشبه حبة الفول.

ويغلق تصميم داخل الأذن قناة الأذن بشكل فعال، مما يمنع الضوضاء بشكل أساسي، ومع إضافة تحسينات لميزة إلغاء الضوضاء النشطة ANC، فقد يكون هناك فرق ملحوظ بالمقارنة مع Galaxy Buds Live.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية في 29 مارس أنها سجّلت اسم العلامة التجارية Galaxy Buds Beyond لدى هيئة الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية EUIPO، ومكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية USPTO.

وقد تضخم سوق سماعات الأذن اللاسلكية بشكل كبير في ظل وجود الكثير من المنافسة، ويبدو أن شركة سامسونج تريد مواصلة إغراق السوق بخيارات جديدة ومحسنة.