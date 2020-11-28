تكنولوجيا: تابع عروض الجمعة البيضاء المميزة اليوم على أمازون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا يزال متجر أمازون يواصل تقديم أفضل العروض والتخفيضات الاستثنائية بمناسبة الجمعة البيضاء على كافة المنتجات، بما في ذلك المنتجات المتعلقة بأجهزة الألعاب والجوالات والحواسب وغيرهم. وتستمر هذه الخصومات والتي تصل إلى 70% في الفترة من 24 نوفمبر إلى 30 نوفمبر. إليكم أفضل عروض الجمعة البيضاء من أمازون: نظارة الواقع الافتراضي Vive Cosmos من HTC السعر: 3299 ريال سعودي. المواصفات: تتضمن 6 كاميرات تتبع والتي توفر تغطية واسعة للحركة مع مجال تتبع واسع.

دقة بصرية مدمجة 2880 × 1700 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز ومسافة بين الحدقتين قابلة للتعديل (IPD) للراحة البصرية والجودة.

تصميم قلاب مريح.

نظام الواقع الافتراضي من Vive ممتع مع واجهة مستخدم معاد تصورها للواقع الافتراضي. للحصول عليها أنقر هنا. لعبة Call of Duty: Black Ops Cold War نسخة السعودية (بلايستيشن 5) السعر: 279 ريال سعودي. المواصفات: تدعم إلى ما يصل 40 لاعبين متصلين عن طريق PS Plus.

‏ المشتريات داخل اللعبة اختيارية.

لاعب واحد.

‏20 لاعب شبكة.

‏PS Plus مطلوب للعب عبر الإنترنت.

اللعب المتصل اختياري.

واجه الشخصيات التاريخية والحقائق القاسية وجهًا لوجه وأنت تقاتل حول العالم في أماكن شهيرة مثل برلين الشرقية وفيتنام وتركيا ومقر الاستخبارات السوفيتية وغيرها. للحصول عليها أنقر هنا. مكتب ألعاب Cougar Mars أسود السعر: 1599 ريال سعودي. المواصفات: الأبعاد (العرض × العمق): 1533 × 771 ملم – 60.4 × 30.4 بوصة.

الارتفاع: 750 / 800 / 850 ملم – 29.5 / 31.5 / 33.5 بوصة.

المنافذ: منفذين USB 3.0 ومنفذين 5 ملم.

الأزرار: زر الطاقة/زر إعادة الضبط/زر الإضاءة الخلفية. للحصول عليه أنقر هنا. وحدة تحكم لاسلكية لأجهزة Xbox S1 باللون ابيض السعر: 229 ريال سعودي. المواصفات: متوافقة مع Xbox Series X و Xbox Series S و Xbox One و Windows 10 وأندرويد.

تدعم بلوتوث وUSB.

8 أوضاع متعددة الاتجاه و2 نبضة و2 عصا رقمية و2 محرك اهتزازي وكابل 2.74 م لسهولة التحرك.

سماعة ستريو 3.5 ملم. للحصول عليها أنقر هنا. سماعات الرأس اللاسلكية التابعة لجهاز بلايستيشن 5 السعر: 550 ريال سعودي. المواصفات: متقنة الصنع بدقة صوت ثلاثي الأبعاد على أجهزة PS5.

خاصية الشحن عن طريق USB-C وميكروفون مزدوج بخاصية عزل الضوضاء.

مزودة بميكروفونين مدمجين يتم تثبيتهما بشكل مثالي لالتقاط صوت واضح تمامًا وتعزيزه بواسطة تقنية عزل الضوضاء.

اضبط إعداداتك أثناء اللعب بكاتم صوت الميكروفون المدمج ومستوى الصوت الرئيسي والصوت داخل اللعبة وعناصر التحكم في الدردشة. للحصول عليها أنقر هنا. اعلان







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