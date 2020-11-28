شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق عملته المشفرة "ليبرا" يناير المقبل .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلاً عن ثلاثة أشخاص مجهولين مشاركين في المشروع، أن عملة Libra المشفرة التابعة لفيس بوك جاهزة للإطلاق في شهر يناير، وقالت فايننشال تايمز نقلاً عن أحد الأشخاص إن جمعية ليبرا ومقرها جنيف والتي ستصدر وتحكم "ليبرا" خططت لإطلاق عملة رقمية واحدة مدعومة بالدولار.

وستمثل هذه الخطوة تقليصًا أكبر لطموحات المشروع مما تم اقتراحه في أبريل ردًا على رد الفعل التنظيمي والسياسي ضد المشروع، حيث أعيد إطلاق ليبرا، التي كشفت شركة فيس بوك عنه العام الماضي، في شكل مخفف بعد أن أثار المنظمون والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مخاوف من أنه قد يزعج الاستقرار المالي ويقوض السلطة السائدة على المال.

وتسعى Libra Association، التي يعد فيس بوك أحد أعضاءها البالغ عددهم 27 عضوًا، إلى الحصول على الضوء الأخضر من هيئة الرقابة على الأسواق السويسرية لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليدية فردية، بالإضافة إلى رمز يعتمد على العملات المستقرة المرتبطة بالعملة.

ومع ذلك، في إطار الخطة الجديدة للهيئة، سيتم تقديم عملات معدنية أخرى مدعومة بالعملات التقليدية، بالإضافة إلى العملات المركبة، في وقت لاحق، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، ولم ترد جمعية ليبرا على الفور على طلب للتعليق، ولم تقدم FINMA، الجهة المنظمة السويسرية، تفاصيل أكثر من بيان في أبريل يؤكد استلام طلب Libra للحصول على رخصة مدفوعات تم تصميم Stablecoins لتجنب التقلبات النموذجية للعملات المشفرة مثل البيتكوين، مما يجعلها من الناحية النظرية أكثر ملاءمة للمدفوعات والتحويلات المالية.