شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا وكازاخستان تتعاونان لتطوير مجمع لصواريخ الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر في مجال الصناعة الفضائية الروسية أن روسيا مستمرة في التعاون مع كازاخستان لتطوير مشروع مجمع خاص بصواريخ الفضاء، وفي مقابلة صحفية قال مدير شركة "يايتيريك" المسؤولة عن تطوير المشروع، كوات موستافينوف: "من المفترض أن يتم وضع التصميم المبدئي لمشروع المجمع المشترك الخاص بالصواريخ الفضائية بحلول مايو 2021"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف أن "لجنة الإشراف على المشروع تضم عشرات المختصين من كازاخستان ومؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية، هؤلاء الأشخاص قاموا بمعاينة موقع المشروع وتفقدوا منصة Zenit-M الخاصة بإطلاق الصواريخ، وقيموا الحالة الفنية للمباني الموجودة بالقرب منها، وأعدوا اقتراحات لتحديث هذه الأبنية والشروط الفنية لمنشآت الشروع المذكور".

وكانت روسيا وكازاخستان قد اتفقتا على مشروع " يايتيريك" منذ العام 2004، وأدخلتا تعديلات على بنود الاتقاقية المشتركة للمشروع عام 2018، ويهدف المشروع المذكور إلى استحداث مجمع لصواريخ الفضاء في قاعدة "بايكونور الفضائية بكازاخستان حيث من المفترض أن تتولى الأخيرة شؤون تطوير البنية التحتية والمنشآت الخاصة بالمشروع، وتتولى روسيا من جانبها تطوير صواريخ Soyuz-5 و Soyuz-6 التي ستطلق من هذا المجمع، والتي من المفترض أن يطلق أول صاروخ منها عام 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، قد وقع مع وزير التطوير الرقمي والابتكار وصناعة الطيران الكازاخستاني، بغدات موسين، في نهاية أكتوبر الفائت بروتوكولا خاصا لإدخال تعديلات على اتفاقية التعاون المشترك بين بلديهما لتطوير مشروع مجمع "يايتيريك" االمذكور.