تكنولوجيا: سامسونج تستعد للكشف عن إصدار جديد من سماعات Galaxy Buds في حدث Galaxy S21

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من سماعة Galaxy Buds اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشط في حدث Galaxy S21 المتوقع في يناير من العام المقبل.

حرصت سامسونج على إطلاق الإصدارات الجديدة من سماعة Galaxy Buds اللاسلكية سنوياً بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S، ومن جديد تستعد سامسونج في بداية 2021 لكشف النقاب عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية.

وتؤكد التسريبات التي نشرت مؤخراً على أن الإصدار الجديد من سماعة Galaxy Buds يأتي العام المقبل أيضاً بتصميم داخل الأذن على غرار إصدارات الشركة السابقة Galaxy Buds، وGalaxy Buds Plus، كما يتضمن الإصدار الجديد بعض التحسينات.

أيضاً يشير التقرير إلى أن التحسينات التي تقدم في سماعة Galaxy Buds لن تقتصر على تحسين الآداء الصوتي فقط، حيث يأتي نمط Ambient أيضاً بتحسينات، مع دعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة التي تأتي وفقاً للتوقعات بآداء أفضل من Buds Live.

يذكر أن التسريبات لم تؤكد على العنوان الرسمي الذي ينطلق به الإصدار الجديد من سماعة سامسونج اللاسلكية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب خلال حدث Galaxy S21 في يناير من العام المقبل.

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