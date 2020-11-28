تكنولوجيا: ZTE تكشف عن ساعة ZTE Watch Live الذكية بعمر شحن 21 يوم وسعر 35 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ZTE رسمياً مؤخراً عن ساعة ZTE Watch Live الذكية التي تنطلق بمعايير IP68 وعمر شحن يستمر حتى 21 يوم، كما تأتي بسعر 35 دولار.

تتميز ساعة ZTE Watch Live الذكية بتصميم مربع وشاشة TFT LCD بحجم 1.3 إنش، كما تدعم دقة عرض 240 في 240 بيكسل، وتتميز بوزن 35 جرام، وقياسات 40.6 في 34.6 في 10.8مم، كما تدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً تقدم ZTE الساعة الذكية بسوارة من السيلكون الناعم.



كما تتميز ساعة ZTE Watch Live الذكية بدعم تتبع نشاط المستخدم في عدد 12 نمط رياضي مع إشعارات في الوقت الفعلي، أيضاً تدعم التحكم في الموسيقى، أو التحكم في الكاميرة عند بعد للتصوير، وتنطلق الساعة الذكية بتطبيق للطقس، ودعم وظيفة البحث عن الهاتف.

أيضاً تدعم ساعة ZTE Watch Live الذكية رصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، كما تدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وأيضاً قياس مستوى الإجهاد.

ويتراوح عمر البطارية لساعة ZTE Watch Live الذكية بين 14 إلى 21 يوم وفقاً للإستخدام على مدار اليوم، كما تعتمد على الشحن عبر شاحن مغناطيسي، ومن المقرر أن تتوفر على موقع الشركة الرسمي وفي منافذ البيع بدءاً من 3 من ديسمبر المقبل بسعر 35 دولار.

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