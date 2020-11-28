بعض مستخدمي مكبر الصوت الذكي Apple HomePod Mini يواجهون مشكلة في الإتصال بالإنترنت

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن بداية مكبر الصوت الذكي HomePod Mini كانت جيدة، على الأقل فيما يتعلق بالطلب الأولي. بالنظر إلى أن HomePod الأصلي يُعتبر جهازًا فاشلاً تقريبًا، فهذا يُمثل تغييرًا جيدًا من شأنه أن يُحسن وضعية آبل في سوق مكبرات الصوت الذكية. ومع ذلك، يبدو أنه على الرغم من الإطلاق الجيد، فإن جميع المستخدمين لا يقضون وقتًا ممتعًا في إستخدامه.
وفقًا للتقارير المُختلفة المنشورة على منتديات آبل، فيبدو أن هناك عددًا كبيرًا من مستخدمي HomePod Mini الذين يواجهون مشاكل على مستوى الإتصال. وفقًا لأحد المنشورات، فهو يقول : ” أواجه مشاكل مع HomePod Mini الخاص بي، فهو لا يتصل بالإنترنت. لا تُواجه أجهزة HomePod الأخرى الخاصة بي أي مشكلة عندما أطرح سؤالاً وما إلى ذلك، ولكن عندما أسأل أحد أجهزة HomePod Mini، تقول ” أواجه مشكلة في الإتصال بالإنترنت “.
أوصت آبل بأن يُحاول المستخدمون إعادة تشغيل مكبرات الصوت الذكية الخاصة بهم، أو في بعض الحالات، إعادتها لحالة المصنع. ومع ذلك، يقول بعض المستخدمين أن هذا حل مؤقت لأن المشكلة تعود إلى الظهور من جديد. هناك إحتمال أن يكون هذا الخلل ناتج عن مشكلة في البرمجيات وليس مشكلة في العتاد، لذلك نأمل أن تقوم آبل بإصدار تحديث للجهاز في المستقبل القريب لمعالجة المشكلة.
لم يتأثر جميع مستخدمي HomePod Mini بهذا الخلل، ولسنا متأكدين من مدى إنتشاره، لذلك إذا لم تكن تُعاني من هذه المشكلة، فيُمكنك تجاهل هذا المقال، ولكن إذا كنت تواجه بالفعل مشكلة في الإتصال بالإنترنت، فأنت لست الوحيد الذي يُعاني من ذلك.
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