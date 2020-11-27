شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه دعم أجهزة ماك بمعالج M2 المقبل وكيف سيغير مستقبل أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أحدث التقارير أن شركة أبل تستعد لدعم أجهزة الكمبيوتر المكتبي MAC بالإصدار القادم من رقاقة معالج M2، حيث أطلقت أبل خلال الفترة الماضية الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook التي تأتي بمعالج الشركة الأول M1، حيث شملت هذه الإصدارات كلاً من أجهزة MacBook Air وMacBook Pro وأيضاً Mac mini.

إطلاق أجهزة أبل بمعالج M2

أشارت العديد من التوقعات إلى ان شركة أبل ستتوقف عن استخدام معالجات انتل تدريجيا في أجهزة الشركة خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن تتوقف في البداية عن استخدام معالجات إنتل في أجهزة الحاسب المحمول MacBook، حيث كشفت التسريبات أن أبل بدأت بالفعل في إعداد الجيل الثاني من معالجات الشركة الذي ينطلق بعنوان Apple M2 SoC أو M1X، على أن تنطلق رسمياً في النصف الثاني من العام المقبل، كما تعرف الرقاقة الآن برمز "Jade"، ومن المتوقع وفقاً لما جاء في التقرير أن تدعم أجهزة Mac القادمة.

وتشير التوقعات إلى أن الإصدار القادم من معالجات أبل سيأتي بالجيل الثاني من عملية تصنيع TSMC بدقة 5 نانومتر، حيث تبدأ TSMC في الإنتاج الضخم لهذه الشرائح العام المقبل، كما تتحول أبل بشكل كامل إلى استخدام معالجات الشركة الخاصة خلال عامين.