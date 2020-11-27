شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تفرض نظاما جديدا للمنافسة بين جوجل وفيس بوك والشركات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت بريطانيا تطبيق نظام جديد للمنافسة العام المقبل بين جوجل وفيس بوك والشركات الصغيرة، حيث سيتم تنفيذ القانون من قبل وحدة مخصصة داخل هيئة المنافسة والأسواق (CMA)، والتي قالت هذا العام إنها بحاجة إلى قوانين جديدة لإبقاء عمالقة التكنولوجيا تحت المراقبة.

وقالت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا إن شركتي جوجل وفيس بوك تهيمنان على الإعلانات الرقمية، حيث تم إنفاق نحو 80% من 14 مليار جنيه إسترليني في عام 2019.

وقالت الشركتان الأمريكيتان إنهما ملتزمتان بالعمل مع الحكومة البريطانية والجهة التنظيمية بشأن الإعلانات الرقمية، بما في ذلك منح المستخدمين تحكمًا أكبر في بياناتهم والإعلانات التي يتم تقديمها لهم.

وفي حين أنه "مؤيد للتكنولوجيا بلا خجل"، قال وزير التكنولوجيا الرقمية البريطاني أوليفر دودن إن هناك إجماعًا متزايدًا على أن تركيز القوة في عدد صغير من الشركات يحد من النمو ويحد من الابتكار وله آثار سلبية على الأفراد والشركات التي تعتمد عليها، وقال دودن يوم الجمعة "حان الوقت لمعالجة ذلك وإطلاق العنان لعصر جديد من النمو التكنولوجي".

ويمكن منح وحدة الأسواق الرقمية المنشأة حديثًا، والتي ستبدأ العمل في أبريل، صلاحيات لتعليق ومنع وعكس القرارات التي تتخذها شركات التكنولوجيا وفرض عقوبات على الامتثال غير المالي، وقالت الحكومة إنه سيتعين على الشركات أن تكون أكثر شفافية بشأن كيفية استخدامها لبيانات المستهلك، وسيتم حظر القيود التي تجعل من الصعب استخدام المنصات المنافسة، مضيفا أن القواعد ستدعم أيضًا صناعة الأخبار، وتعيد التوازن إلى العلاقة بين الناشرين والمنصات.

وقالت هيئة أسواق المال يوم الاثنين إنها تقوم بتقييم ما إذا كانت شكوى بشأن تكنولوجيا جوجل تستدعي إجراء تحقيق رسمي، قال المسوقون من أجل شبكة الويب المفتوحة (MOW)، وهو تحالف لشركات التكنولوجيا والنشر، إن جوجل تعدل متصفح كروم وأدوات مطور كروميوم لمنحها سيطرة أكبر على الناشرين والمعلنين، وقالت جوجل إن الممارسات الإعلانية بحاجة إلى التكيف مع التوقعات المتغيرة حول كيفية جمع البيانات واستخدامها.