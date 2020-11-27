شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعلن عن أسماء رواد الفضاء الجدد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أنها ستصرح قريبا عن أسماء الأشخاص الذين سيتم اعتمادهم للانضمام إلى صفوف رواد الفضاء التابعين لها، وقال بيان صادر عن المؤسسة "انتهت مؤخرا الامتحانات الحكومية التي خضع لها مرشحو الدفعة 17 التي سعى أفرادها للحصول على لقب رائد فضاء روسي، تم امتحان 8 أشخاص من هذه الدفعة".

وأضاف البيان "جرت الامتحانات في مركز غاغارين الروسي لتدريب رواد الفضاء، يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري وخضع للامتحان سيرغي ميكاييف، وكيريل بيسكوف، وأوليغ بلاتونوف، ويفغيني بروكوباييف، وقبلها بيوم تم امتحان 4 أشخاص آخرين هم: قنسطنطين بوريسوف، وألكسندر جوربونوف، وألكسندر غريبينكين، وأليكسي زوبريتسكين.. وبناء على نتائج الامتحانات التي ستعلن اللجان الحكومية نتائجها سيتم اختيار الأشخاص الجدد الذين سينضمون إلى صفوف رواد الفضاء التابعين لروس كوسموس".

وكانت روسيا قد فتحت باب التسجيل على الدفعة رقم 17 للمرشحين للانضمام لصفوف رواد الفضاء في البلاد عام 2017، ومن في أغسطس 2018 تم اختيار 10 مرشحين فقط من أصل 420 كانوا قد تقدموا بطلبات التسجيل، وتم اختيار المرشحين من بين المواطنين الروس من حملة الشهادات العليا، كشهادات الهندسة أو العلوم الطبية والفيزيائية أو غيرها، والذين لم تتجاوزأعمارهم الـ 35 حينها، وأخضعوا بعدها لعدة اختبارات نفسية وجسدية لتقييم قدرتهم على تنفيذ المهمات الفضائية مستقبلا.