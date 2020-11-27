“ليبرا”.. الكشف عن موعد طرح عملة فيسبوك المشفرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 03:17 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2020 3:03 مساءً

نقلت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة أن عملة فيسبوك المشفرة ليبرا تستعد للانطلاق في حزيران المقبل.

وقالت فايننشال تايمز نقلا عن أحد المصادر المشاركين في المشروع، إن رابطة ليبرا التي مقرها جنيف، والتي ستصدر عملة ليبرا وتشرف عليها، تعتزم إطلاق عملة رقمية موحدة مدعومة بالدولار.

وتسعى رابطة ليبرا، التي تضم فيسبوك ضمن أعضائها البالغ عددهم 27، للحصول على الضوء الأخضر من جهة معنية بمراقبة الأسواق في سويسرا لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليلدية معينة، وذلك إلى جانب عملة رمزية تعتمد على عملات مستقرة مربوطة بعملات تقليدية.

لكن فايننشال تايمز قالت إنه وفق الخطة الجديدة للكيان، فإنه من المقرر طرح عملات أخرى مدعومة بعملات تقليدية في وقت لاحق.

ولم ترد رابطة ليبرا حتى الآن على طلب للتعقيب. ولم تعط هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا توضيحا أكثر مما تضمنه بيان صادر في نيسان يؤكد استلام طلب ليبرا للحصول على رخصة لإجراء المدفوعات.

والعملات المستقرة صممت من أجل تفادي الطبيعة التقلبية للعملات المشفرة مثل بتكوين، مما يجعلها نظريا أكثر ملاءمة للمدفوعات والتحويلات النقدية.

وتستهدف ليبرا نحو 1.7 مليار شخص لا يملكون حسابات بنكية حول العالم، ضمن منصتها العالمية للبيع والشراء.

وعارض الزعماء الماليين لأكبر 7 اقتصادات في العالم، في تشرين الأول الماضي، إطلاق عملة “فيسبوك” الرقمية (ليبرا) حتى يجري تنظيمها بطريقة مناسبة.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، بعد تعليق عضوية روسيا.

وفي آذار الماضي،رضخت شركة فيسبوك الأمريكية للضغط العام التنظيمي والسياسي داخل أمريكا وخارجها، بشأن عملتها الرقمية “ليبرا”، وبدأت تعيد النظر في المشروع بالكامل وذلك بحسب “العين الاخبارية”.