مايكروسوفت ترغب في العمل مع آبل لجلب خدمة بث الألعاب السحابية Xbox Game Pass Ultimate لأجهزة iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - أعربت آبل منذ فترة قصيرة نسبيًا عن إستعدادها للسماح بخدمات بث الألعاب السحابية بالتواجد على أجهزتها المحمولة، ولكن كان هناك تحذير يتمثل في وجود إطلاق الألعاب التي تُعتبر جزءًا من الخدمة بشكل منفصل على متجر Apple App Store حتى تتمكن الشركة من مراجعة تلك الألعاب للتأكد من أنها تحترم شروط وقوانين المتجر.

هذا الطلب غير منطقي لأن بعض الخدمات تحتوي على مئات الألعاب، وعملية إطلاقها بشكل منفصل ستكون طويلة ومملة، ولكن مايكروسوفت تأمل في أن تتمكن من العمل مع آبل. أثناء حديثه مع موقع The Verge، كشف رئيس قسم Xbox في شركة مايكروسوفت، السيد Phil Spencer أنهم منفتحون على فكرة العمل مع آبل لجلب خدمة بث الألعاب السحابية xCloud إلى أجهزة iOS.

ووفقًا للسيد Phil Spencer، فقد صرح بالقول : ” نحن على إستعداد للعمل معهم بشأن السلامة والأشياء الأخرى التي توصل إليها الناس. نحن ندير منصة تأخذ السلامة والأمان بعناية فائقة. هذه الأشياء مهمة جدًا بالنسبة لنا على Xbox، لذا فهذا الموضوع ليس شيئًا غريبًا عنا “. كما أشار إلى أنه في هذه الأثناء، من المرجح أن تلجأ إلى المتصفح Safari حيث ستجعل خدمة Xbox Game Pass Ultimate قابلاً للعب عبر الويب.

أشار Phil Spencer أيضًا إلى أن آبل منفتحة على فكرة إطلاق تطبيق أصلي لنظام iOS، ولكن حتى يتم التوصل إلى حل نهائي، ستلجأ مايكروسوفت إلى الحل الذي يستند على المتصفح Safari، فقد صرح Phil Spencer بالقول : ” لا، فهي تظل في الواقع منفتحة حول توفير تجربة المستخدم التي نود أن يراها الناس. لكن لدينا حل المتصفح الذي يُعتبر مناسبًا لنا، والذي سنعمل عليه مما سيتيح لنا بصراحة الوصول إلى الكثير من الأجهزة. إذا كان الجهاز قادرًا على تشغيل متصفح مُتقدم، فسنكون قادرين على جلب الألعاب إليه، وهو أمر رائع “.

في غضون ذلك، رأينا أيضًا كيف ستقوم شركة جوجل كذلك بجلب خدمة Google Stadia إلى أجهزة iOS من خلال المتصفح Safari، بينما تبنت شركة Nvidia إستراتيجية مماثلة مع خدمة Nvidia GeForce Now.