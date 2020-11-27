كيف تحمي حسابك على واتسآب من الاحتيال

ويشير تقرير في موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن عمليات الاحتيال تلك تنشط مؤخرا بصورة كبيرة على منصة "واتسآب".
ويمكن أن يؤدي الوقوع في فخ الهاكرز على "واتسآب" إلى فقدان نقودك وحساباتك البنكية وبياناتك الشخصية وصورك الخاصة والسرية، وربما فقدان حسابك بصورة كاملة، ليبدأ المتسللون في ممارسة نفس اللعبة على أصدقائك ومعارفك، متنكرا في شخصيتك.
ولكن تطبيق "واتسآب" يطالب دوما المستخدمين بتمكين خاصية "التحقق من خطوتين" من العمل على حسابك، حتى تؤمنك من الوقوع فريسة في عمليات الاحتيال تلك.
ويمكن تفعيل خاصية التحقق على خطوتين عبر واتسآب عن طريق اتباع الخطوات التالية:
· افتح إعدادات واتسآب.
· انقر فوق خيار حساب، ثم خيار التحقق على خطوتين.
· فعّل خيار التحقق على خطوتين من العمل على حسابك عبر واتسآب.
· ادخل رقم تعريفك الشخصي المكون من 6 أرقام من اختيارك، وقم بتأكيده.
· ادخل عنوان البريد الإلكتروني الذي يمكنك الوصول إليه أو انقر تخطي إذا كنت لا تريد إضافة عنوان بريد إلكتروني.
· اضغط على التالي، وتأكيد من عنوان البريد الإلكتروني وانقر على خيار حفظ أو تم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.