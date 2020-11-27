تكنولوجيا: أفضل عروض الجمعة البيضاء على أمازون السعودية لمحبي الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواصل متجر أمازون تقديم أفضل العروض والتخفيضات الاستثنائية بمناسبة الجمعة البيضاء على كافة المنتجات، بما في ذلك المنتجات المتعلقة بأجهزة الألعاب والجوالات والحواسب وغيرهم. وتستمر هذه الخصومات والتي تصل إلى 70% في الفترة من 24 نوفمبر إلى 30 نوفمبر. إليكم أفضل عروض الجمعة البيضاء من أمازون: جهاز نينتندو سويتش لايت زهري السعر: 929 ريال سعودي. المواصفات: شاشة من نوع LCD بحجم 5.5 بوصة بدقة 1280 × 720 بكسل.

معالج رسومات من إنفيديا.

سعة القرص الصلب: 32 جيجابايت.

بطارية تستمر حتى 7 ساعات.

نظام تهوية جيد.

الأبعاد: 8.2 × 3.6 × 0.6 بوصة.

اللون: زهري. للحصول على جهاز نينتندو سويتش لايت أنقر هنا لعبة فيفا 21 السعر: 205 ريال سعودي. المواصفات: الإصدار: Standard Edition.

تعمل على جهاز بلاي ستيشن 4 ومنصة اكس بوكس ون.

ترفع فيفا 21 مستوى ذكاء اللاعبين، والقدرة على اتخاذ القرار إلى مستويات جديدة داخل الكرة وخارجها، مما يخلق حركة أكثر واقعية ومستنيرة.

توفر اللعبة المزيد من طرق اللعب والمزيد من التخصيص والمزيد من المواقع.

تقدم اللعبة طرق جديدة تمامًا للعب النمط الأكثر شعبية لدى فيفا.

تسمح لإدارة كل لحظة في النمط الوظيفي مع الابتكارات الجديدة التي تخلق عمقًا إضافيًا في المباريات والانتقالات والتدريب لمنحك مزيدًا من التحكم في صعود فريقك إلى القمة وتسهيل بدء مسيرتك التدريبية أكثر من أي وقت مضى. للحصول على لعبة فيفا 21 أنقر هنا جهاز Xbox One من مايكروسوفت ابيض إصدار خاص بسعة 1 تيرا السعر: 2099 ريال سعودي. المواصفات: يأتي بحزمة Fullout 76، ويشمل الإصدار الرقمي من Xbox مع جهاز تحكم لاسلكي وترخيص اكس بوكس جيم لمدة شهر واحد + اكس بوكس لايف جولد لمدة 14 يومًا، وكابل HDMI + كابل طاقة تيار متردد.

تتوفر خيارات إضافة ألعاب وملحقات إضافية.

يوفر ألوان غنية مع إضاءة ساطعة في الألعاب والفيديو مع نطاق ديناميكي مرتفع.

يوفر أكثر من 100 لعبة حصرية ومكتبة متنامية من ألعاب اكس بوكس 360

يدعم الـ 4K والـ Blu-Ray.

يدعم كافة تطبيقات مثل نتفلكس وسبوتيفاي وأمازون وهولو وأكثر.

يأتي بمورد طاقة مضمن ويمكن وضعه أفقيًا أو عموديًا باستخدام حامل اختياري. للحصول على جهاز اكس بوكس أنقر هنا. عجلة سباق درايفنج فورس جي 29 من لوجيتيك لبلايستيشن 3/4 وجهاز الكمبيوتر السعر: 919 ريال سعودي. المواصفات: تمنحك جربة لعب معززة مع ألعاب PS 3/4 والحاسب الشخصي واكس بوكس.

تمنحك شعور قيادة سيارة حقيقية مع توجيه دقيق ودواسات حساسة للضغط.

دواسات قابلة للتخصيص: توفر دواسات الفرامل إحساسً دقيق وسريع الاستجابة بالفرامل على قاعدة متينة مع وجوه دواسات قابلة للتعديل من أجل تحكم أدق.

دوران حتى 900 درجة: يمكنك تدوير العجلة حوالي مرتين ونصف واستخدامها باليد على الدورات العريضة. للحصول على عجلة سباق درايفنج فورس جي أنقر هنا. نظارة ألعاب الواقع الافتراضي Oculus Rift S السعر: 2379 ريال سعودي. المواصفات: رؤية بصرية محسنة: يمكنك التحديق والتركيز في الألعاب من خلال عدسات الجيل التالي + شاشة أكثر وضوح تمنحك بصريات محسنة وألوان مشرقة نابضة بالحياة.

معالج Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X.

معالج رسومات GTX 1060 / AMD Radeon RX 480.

ذاكرة بسعة 8 جيجابايت.

نظام التشغيل: Windows 10.

منفذ USB 3.0.

تصميم مريح مع أزرار تحكم بلمسة أوكيولوس. للحصول على نظارة الواقع الأفتراضي Oculus Rift S أنقر هنا اعلان







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