الأرصاد الجوية تعلن خريطة أمطار هذا الأسبوع

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن خريطة جديدة لسقوط الأمطار تبدأ من غدا الجمعة 27نوفمبر، وتستمر حتى الأربعاء 2 ديسمبر، بالتزامن مع توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بتتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من أمس الأربعاء 25 نوفمبر وتستمر إلى الجمعة 27 نوفمبر.

الجمعة

تشهد السواحل الشمالية أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط ) .

و أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( بورسعيد - العريش - رفح ) .

و الوجه البحري يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية ) و أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الشرقية - المنوفية )

و القاهرة الكبرى تشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى .

السبت

السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم ) . . السواحل الشمالية الشرقية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) . . الوجه البحري شمالا : أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية ) .

الأحد والإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقف تساقط الأمطار يومي الأحد والاثنين القادمين، يصاحب ذلك استقرارًا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.



الثلاثاء

السواحل الشمالية الغربية أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم ) .

و الوجه البحري شمالا أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية )

الأربعاء

السواحل الشمالية الغربية تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم ) و السواحل الشمالية الشرقية : أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من ( رشيد - دمياط - بورسعيد - . الوجه البحري أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية ) . العريش - رفح ) .

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس لطيف نهارا، بارد ليلا، مع سقوط أمطار على معظم الأنحاء ما بين خفيفة وغزيرة.

وأكدت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس نهارًا لطيف على القاهرة والوجه والبحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية والرياح نشطة، مع طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح تكون نشطة، فيما سيكون الطقس لطيف نهارا على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا شمال الصعيد.

وأظهرت الأرصاد الجوية أن الطقس ليلا يكون بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الظواهر الجوية ستكون، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية)، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - رشيد- دمياط- بور سعيد - العريش - رفح)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من (مطروح - السلوم).

وأكدت الأرصاد الجوية أن الوصف الفني لخرائط الطقس يؤكد تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية