شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأقمار الصناعية تكشف حجم انتشار التسوق عبر الإنترنت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشغل التسوق عبر الإنترنت مساحة كبيرة في العالم الحقيقي، حيث يتزايد عدد المستودعات التي تم إنشاؤها للحفاظ على التجارة الإلكترونية بسرعة، وتقترب من الأحياء من أجل تلبية توقعات المستهلكين لعمليات التسليم السريع، وتُظهر الصور الملتقطة بواسطة القمر الصناعي كيف غيّر التسوق عبر الإنترنت بشكل كبير مشهد مقاطعة واحدة في كاليفورنيا.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، شهدت هذه المقاطعة هذا التحول، حيث يمر الكثير من الأشياء التي يشتريها الأمريكيون من هناك، وتتعامل موانئ لوس أنجلوس ولونج بيتش القريبة مع حوالي 40% من جميع البضائع التي يستوردها الأمريكيون.



صورة المستودعات الجديدة كما أنه بمجرد نزولها من السفينة، يتم إرسال معظم هذه الأشياء بسرعة إلى الداخل إلى "الموانئ الجافة"، وهو مصطلح آخر للمستودعات ومراكز التوزيع التي تفرز الطرود وترسلها إلى وجهاتها النهائية. تُظهر صور القمر الصناعي النمو الهائل للمستودعات المحيطة بمطار سان برناردينو الدولي بين عامي 2005 و 2018، وعلى خرائط جوجل، يمكنك رؤية الأنشطة التجارية التي تشغل بعض هذه الهياكل الضخمة، حيث تشكل مقاطعة سان برناردينو ومقاطعة ريفرسايد المجاورة معًا واحدة من أكبر مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع في الولايات المتحدة. تمتلك سان برناردينو وحدها مساحة تخزين كافية لملء أكثر من 5100 ملعب كرة قدم، أي حوالي 300 مليون قدم مربع، وفقًا لتقرير عام 2018.

صورة المستودعات القديمة 2005

يقول فراز رضوى، منسق المشاريع الخاصة فى المركز المحلى غير الربحى للعمل المجتمعى والعدالة البيئية (CCAEJ)،"عندما تضغط على شراء من أمازون أو عبر الإنترنت، فإنها لا تظهر بشكل سحرى على باب منزلك.. إن هناك بنية تحتية كاملة تنقل هذه السلع ويظهر التأثير حقًا فى أماكن مختلفة".

التقط CCAEJ هذه الصور بمساعدة شركة Esri لنظام المعلومات الجغرافية لإظهار كيف يدفع هذا المجتمع بطريقة ما التكاليف البيئية والصحية للمشتريات التى يقوم بها الأشخاص فى أماكن أخرى.

وما لا يمكنك رؤيته فى الصور هو موجة من الشاحنات والقطارات والطائرات التي تنقل البضائع من وإلى هذه المستودعات، فإن هذه المستودعات مغناطيس لتلوث أنبوب العادم، كما أن مقاطعة سان برناردينو لديها باستمرار أسوأ ضباب دخان في الولايات المتحدة، وفقًا للتقارير السنوية الصادرة عن جمعية الرئة الأمريكية.

كما أنه بمجرد نزولها من السفينة، يتم إرسال معظم هذه الأشياء بسرعة إلى الداخل إلى "الموانئ الجافة"، وهو مصطلح آخر للمستودعات ومراكز التوزيع التي تفرز الطرود وترسلها إلى وجهاتها النهائية.

تُظهر صور القمر الصناعي النمو الهائل للمستودعات المحيطة بمطار سان برناردينو الدولي بين عامي 2005 و 2018، وعلى خرائط جوجل، يمكنك رؤية الأنشطة التجارية التى تشغل بعض هذه الهياكل الضخمة، حيث تشكل مقاطعة سان برناردينو ومقاطعة ريفرسايد المجاورة معًا واحدة من أكبر مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع فى الولايات المتحدة.

تمتلك سان برناردينو وحدها مساحة تخزين كافية لملء أكثر من 5100 ملعب كرة قدم، أي حوالي 300 مليون قدم مربع، وفقًا لتقرير عام 2018