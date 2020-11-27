شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز اختلافات Fifa 21 على الكمبيوتر عن PS5 و Xbox Series X و S والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يخيب ظن أولئك الذين يتطلعون إلى لعب Fifa 21 على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، حيث سيكون إصدار الكمبيوتر الشخصي للعبة بمثابة نسخة مخففة قليلاً مقارنة بإصدارات اللعبة على PS5 و Xbox Series X و S حيث أن إصدار الكمبيوتر الشخصي لن يحصل على مزايا الجيل التالي التي ستحصل عليها وحدات التحكم الجديدة، وفقًا لـ تقرير Eurogamer.

وجاء في التقرير أن شركة EA اتخذت القرار "بالإبقاء على الحد الأدنى من مواصفات اللعبة منخفضة"، فيما تتضمن بعض ميزات الجيل التالي التي تمت إضافتها إلى اللعبة زاوية كاميرا جديدة وتشوه الكرة وتعريف العضلات، لذلك ففي حين أن لاعبي PS5 و Xbox Series X و S سيحصلون على كل هذه المزايا ("الجيل الخامس") والمزيد مجانًا كتحديث، فإن مشغلات الكمبيوتر لن تفعل ذلك، وسيتعين على مشغلات الكمبيوتر الشخصي التعامل مع ميزات "الجيل الرابع".

الحد الأدنى لمتطلبات النظام لتشغيل FIFA 21 على الكمبيوتر الشخصي:

معالج 64 بت ونظام التشغيل Windows 7 / 8.1 / 10 64 بت، إما معالج Athlon X4 880K @ 4GHz أو معالج أفضل أو Intel Core i3-6100 @ 3.7 جيجا هرتز أو أفضل معالج وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت و AMD Radeon HD 7850 أو أفضل أو بطاقة رسومات GeForce GTX 660 أو أفضل و 50 جيجا بايت مساحة خالية.

وينقل التقرير عن آرون مكاردي ، المنتج التنفيذي في EA ، قوله: " إن الشركة اتخذت قرارًا بالإبقاء على الحد الأدنى من مواصفات الكمبيوتر الشخصي، حتى نتمكن من فتح الأبواب ونكون شاملين لكل من يريد لعب FIFA"، وبحسب ما ورد أضاف أنه "من أجل تشغيل لعبة الجيل الخامس، كانت المواصفات الدقيقة لدينا في مكان كان ستترك الكثير من الناس غير قادرين على الاستمتاع باللعبة."