شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعثر على الرقم التسلسلى لأى هاتف آيفون حال فقدانه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضم كل هاتف أيفون رقم تسلسلى فريد يمكن استخدامه لتحديد الهاتف الذى تملكه، وقد تحتاج إلى معرفة الرقم التسلسلى لجهاز أيفون الخاص بك عند صيانته، أو بيعه، لكن معرفة كيفية العثور بالضبط على الرقم التسلسلى على جهاز أيفون الخاص بك يعتمد على الطراز الذى تملكه وما إذا كنت قادرًا على تشغيل الهاتف.

كيف تجد الرقم التسلسلى على أى أيفون:

إذا كان لديك أيفون 5 أو إصدار أحدث، فإليك كيفية العثور على الرقم التسلسلي:

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على "عام" ثم على "حول".

3. فى صفحة حول، يجب أن ترى الرقم التسلسلى، وإذا كنت تريد نسخه، فاضغط مع الاستمرار على الرقم التسلسلى ثم اضغط على "نسخ" عند ظهور الخيار.

إذا كان لديك أيفون 3G أو أيفون 3GS أو أيفون 4 أو أيفون 4S ، فإن الرقم التسلسلى موجود على درج بطاقة SIM ، وإذ كنت لا تزال تمتلك جهاز أيفون أقدم، فستجد الرقم التسلسلى محفورًا على ظهر الهاتف.

كيفية العثور على الرقم التسلسلى لجهاز أيفون إذا لم يكن لديك هاتفك أو لم يتم تشغيله:

أسهل طريقة للعثور على الرقم التسلسلى لهاتفك هى النظر إلى الهاتف نفسه، ولكن إذا لم يكن هذا خيارًا، فلا تزال هناك بعض الطرق للعثور عليه، فإذا كان لديك عبوة أصلية، فيتم طباعة الرقم التسلسلى على ملصق الباركود الموجود على الصندوق.

إذا لم يكن لديك العلبة، فيمكنك العثور عليه بالانتقال إلى صفحة معرف Apple فى متصفح الويب، كما يلى:

1. فى المتصفح، قم بتسجيل الدخول إلى appleid.apple.com.

2. فى صفحة معرف Apple الخاص بك، قم بالتمرير لأسفل وصولاً إلى "الأجهزة" وابحث عن أيفون الذى تريد الرقم التسلسلى له.

3. اضغط فوق رمز الجهاز، وسيظهر الرقم التسلسلى فى النافذة المنبثقة، ويمكنك نسخ هذا الرقم ولصقه فى بريد إلكترونى أو رسالة نصية.

كيفية العثور على الرقم التسلسلى لجهاز أيفون على جهاز أبل آخر:

إذا كان لديك جهاز أبل آخر - مثل جهاز Mac أو iPad، على سبيل المثال - مرتبط بنفس معرف أبل، يمكنك العثور على الرقم التسلسلى لجهاز أيفون الخاص بك باستخدام هذا الجهاز أيضًا، كما يلى:

1. على الجهاز الآخر، ابدأ تطبيق "الإعدادات".

2. اضغط على اسمك فى الجزء العلوى من الشاشة.

3. قم بالتمرير لأسفل إلى قائمة الأجهزة الأخرى المتصلة بمعرف أبل الخاص بك.

4. اضغط على الإدخال الخاص بـ أيفون، وسترى معلومات حول هذا الهاتف، بما فى ذلك الرقم التسلسلى.