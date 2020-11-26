تكنولوجيا: شاشة هاتف هواوي P40 PRO تحصل على أعلى نتائج في تصنيف DXOMARK

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصد هاتف هواوي P40 PRO أعلى النتائج في تصنيف DXOMARK في جودة العرض في شاشات الهواتف الذكية في التقييم الذي نشر من الموقع مؤخراً.

نشر موقع DxOMark تقييم خلال هذا الأسبوع لشاشة Huawei P40 Pro، حيث كشف هذا التقييم عن تسجيل شاشة الهاتف 85 نقطة في جودة عرض الشاشة، ليحتل المركز الرابع في تصنيف DxOMark، كما تقدم على هاتف ابل iPhone 11 Pro Max الذي حقق 84 نقطة فقط.

ولقد تقدمت سامسونج على هاتف هواوي بإصدارها Galaxy Note20 Ultra 5G الذي سجل 89 نقطة، ومن ثم جاء هاتف OnePlus 8 Pro في المركز الثاني مع 88 نقطة، بينما جاء هاتف ابل iPhone 12 Pro في المركز الثالث مع 87 نقطة، إلا أن هاتف هواوي P40 Pro إستطاع أن يتقدم في نقاط محددة في التقييم عن إصدارات الشركات الأخرى.

من جانب أخر تراجع تقييم شاشة هاتف Huawei P40 Pro في السطوع بشكل خاص، حيث حقق الهاتف 66 نقطة نظراً لعدم سطوع الشاشة بالقدر الكافي في المواقع المغلقة أو في المواقع الخارجية، بينما تقدم هاتف iPhone 12 Pro بعد أن سجل 72 نقطة.

ولقد تقدم هاتف P40 Pro في تقييم الألوان في الشاشة، حيث سجل الهاتف 83 نقطة ليتقدم على هاتف iPhone 12 Pro الذي سجل 75 نقطة، كما تميز هاتف P40 Pro بآداء أفضل في حركة إنسيابية للمحتوى في الشاشة، حيث سجل 87 نقطة مقابل81 نقطة لهاتف iPhone 12 Pro.

أيضاً يدعم هاتف هواوي آداء أفضل في التحكم في ضبابية الحركة عن تشغيل الفيديو في الوقت الفعلي، كما تقدم هاتف Huawei P40 Pro في الإستجابة باللمس على الشاشة مع 67 نقطة مقابل 61 نقطة لهاتف iPhone 12 Pro.

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