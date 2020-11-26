شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 طرق لتوصيل وحدة تحكم PS4 بجهاز الكمبيوتر.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل محبو ألعاب الفيديو المحترفين الماوس ولوحة المفاتيح على عصا التحكم، ولحسن الحظ يمكنك توصيل الماوس ولوحة المفاتيح بجهاز PS4 ، كما يمكنك أيضًا توصيل وحدة تحكم PS4 بجهاز كمبيوتر، وفيما يلي ثلاث طرق مختلفة لتوصيل وحدة تحكم PS4 بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10.

كيفية توصيل جهاز التحكم في PS4 بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB

إذا كنت تريد توصيل وحدة التحكم بكابل micro-USB (نفس الكابل الذي تستخدمه لشحن وحدة التحكم) ، فلديك خياران:

الاتصال عبر إعدادات Steam

إذا كنت من محبي ألعاب الكمبيوتر، فمن المحتمل أن يكون لديك حساب Steam، ولحسن الحظ، يجعل Steam توصيل وحدات التحكم الجديدة أمرًا سهلاً، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. افتح Steam واضغط على أيقونة "Big Picture Mode" في الجزء العلوي الأيمن - يبدو وكأنه مربع به سهمان يشيران إلى الخارج.

2. بمجرد دخولك إلى وضع الصورة الكبيرة، حدد رمز الترس أعلى اليمين للانتقال إلى الإعدادات.

3. ضمن علامة التبويب "وحدة التحكم"، اضغط فوق "إعدادات وحدة التحكم".

4. حدد مربع "دعم تكوين Playstation".

5. قم بتوصيل وحدة تحكم PS4 بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل micro-USB. تأكد من توهج الإضاءة الخلفية على وحدة التحكم للإشارة إلى وجود اتصال.

6. يجب أن يقوم Steam تلقائيًا باكتشاف وتكوين وحدة التحكم الخاصة بك، اضغط فوقه عندما يظهر في أسفل الصفحة.

الاتصال عبر DS4 Windows Utility

إذا كنت تريد استخدام وحدة التحكم السلكية مع لعبة بدون Steam، فهذا خيار آخر، ويمكن القيام به كما يلى:

1. انتقل باستخدام متصفح الإنترنت الخاص بجهاز الكمبيوتر إلى DS4Windows.com. اضغط فوق "تنزيل الآن".

2. ستتم إعادة توجيهك إلى Githup، ابحث عن ملف DS4Windows.zip واضغط فوقه ، ثم قم بتنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

3. ابحث عن ملف .zip الذي تم تنزيله على جهاز الكمبيوتر وافتحه، ثم اضغط ضغطا مزدوجًا فوق "DS4Updater" واضغط فوق "استخراج الكل".

4. اختر موقعًا للملفات التي سيتم استخراجها - يجب أن يكون موقعًا يمكنك العثور عليه بسهولة.

5. بمجرد الاستخراج، افتح الموقع الذي اخترته واضغط ضغطا مزدوجًا فوق "DS4Windows." وإذا طُلب منك تأكيد رغبتك في تشغيل البرنامج، فاضغط فوق "تشغيل".

6. سيُطلب منك المكان الذي تريد حفظ ملفات البرنامج فيه، وإذا كنت لا تهتم، فاختر "Appdata" - إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على نقلهم، فاختر "مجلد البرنامج" وحدد موقعًا.

7. بمجرد اختيار مكان لحفظ الملفات، اضغط فوق "الخطوة 1: تثبيت برنامج تشغيل DS4" ودع البرنامج يثبت ملفاته، وإذا تم سؤالك عما إذا كنت ترغب في تثبيت البرنامج، فاضغط فوق "تثبيت".

يمكنك الآن استخدام وحدة تحكم PS4 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل micro-USB ، على الرغم من أنك قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الكمبيوتر أولاً.

كيفية توصيل وحدة تحكم PS4 بجهاز كمبيوتر باستخدام تقنية Bluetooth

إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يدعم تقنية Bluetooth - وإذا تم تصنيعه خلال السنوات العشر الماضية، يمكنك توصيل وحدة التحكم الخاصة بك لاسلكيًا.

تعمل هذه الطريقة أيضًا مع وحدة تحكم PS5 DualSense الأحدث، على الرغم من أن وحدة التحكم هذه قد لا تكون مدعومة في كل لعبة، ويمكن القيام بالخطوة كما يلى:

1. افتح قائمة البحث بجهاز الكمبيوتر (يمكنك الضغط على مفتاح Windows + Q لفتحه على الفور) وابحث عن "Bluetooth".

2. عند ظهور "إعدادات Bluetooth والأجهزة الأخرى" في نتائج البحث ، اضغط عليها.

3. تأكد من تمكين Bluetooth على الكمبيوتر عن طريق ضبط مفتاح التبديل المسمى "Bluetooth" على "تشغيل".

4. اضغط مع الاستمرار على أزرار Playstation و Share الموجودة على وحدة التحكم الخاصة بك حتى تبدأ الإضاءة الخلفية في الوميض.

5. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، اضغط فوق "إضافة Bluetooth أو جهاز آخر" ، وحدد "Bluetooth".

6. سترى وحدة تحكم PS4 مدرجة على أنها "وحدة تحكم لاسلكية"، اضغط فوقه لإنهاء الاتصال، إذا طُلب منك كلمة سر، أدخل "0000".