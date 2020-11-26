شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشاشة بـ70 دولارًا.. اعرف التكلفة الفعلية لمكونات iPhone 12 Pro وiPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر خبراء بمختبر Fomalhaut Techno Solutions اليابانى تقاريرهم حول المكونات الداخلية لهاتفى iPhone 12 وiPhone 12 Pro، ما كشف تقديرًا تقريبيًا لتكاليف مكونات تطوير الهاتفين، وأظهر هذا التحليل أن سعر مكونات هاتفiPhone 12 لا يتعدى 373 دولارًا، بينما يبلغ سعر مكونات هاتف 12 Pro نحو 406 دولارات، رغم بيع iPhone 12 بسعر 829 دولارًا أمريكيًا و12 Pro نحو 999 دولارًا.

أغلى مكونات أجهزة الأيفون هى شاشات OLED المطورة من قبل شركة سامسونج والتى تقدر بنحو 70 دولارًا لكل وحدة، ومودم Qualcomm X55 5G الذى يكلف حوالى 90 دولارًا.

ويقال إن تكلفة إنتاج شرائح A14 Bionic تكلف 40 دولارًا بينما المكونات الأخرى مثل ذاكرة الوصول العشوائى (12.8 دولارًا لكل وحدة) وذاكرة فلاش (19.2 دولارًا لكل وحدة) هى من بين الأجزاء الأكثر تكلفة، ويتراوح سعر مستشعرات الكاميرا من سونى التى تعمل بها أجهزة الأيفون الجديدة بين 7.4 و 7.9 دولار لكل وحدة.

أما بالنسبة لمزودى المكونات حسب المنطقة، فتمثل كوريا الجنوبية 26.8٪ من جميع الأجزاء فى طرز iPhone الجديدة ، تليها الولايات المتحدة بنسبة 21.9٪ واليابان بنسبة 13.6٪. لا تزال Apple تجمع غالبية أجهزة iPhone الخاصة بها فى الصين.