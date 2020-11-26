شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Microsoft Teams وكيف تستفيد منه فى عملك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اعتماد الكثير من الشركات على سياسة العمل عن بُعد، فمن المهم أكثر من أى وقت مضى أن يكون لديها برنامج وظيفى ومتكامل جيدًا، يمكنه مساعدة زملاء العمل على التواصل مع بعضهم البعض ومشاركة المعلومات - دون الحاجة إلى عقد اجتماع، لذا ظهر برنامج Microsoft Teamsوالذى يتيح لك التواصل بسهولة مع زملائك فى العمل فى نافذة واحدة آمنة.

ويمكن لبرنامج Teams، المقرر أن يحل محل Skype for Business بحلول يوليو 2021، القيام بالكثير من الأشياء التى لا يستطيع المنافسين القيام بها بفضل قدرته على الاندماج بسهولة مع Office 365 ، لذلك بالإضافة إلى الدردشة مع زملاء العمل وإنشاء غرف محادثة بالنسبة للمجموعات الأصغر، يمكنك أيضًا استخدام عدد من تطبيقات Office المفيدة ، مثل Outlook و OneNote و Excel.

ما تحتاج إلى معرفته عن Microsoft Teams

عندما تنشئ فريقًا جديدًا Team وتضيف أعضاء، تتم إضافتهم جميعًا تلقائيًا إلى قناة "عام" General، ومن هناك يمكنك إنشاء قنوات جديدة لفرق أو مجموعات أصغر، والتى تعمل بشكل أساسى كدردشة أو محادثات جماعية مختلفة.

وعلى سبيل المثال، بينما قد تتضمن قناتك العامة كل شخص فى شركتك، يمكنك أيضًا إنشاء قنوات محددة لأقسام مختلفة، مثل التسويق والمحاسبة والمبيعات وما إلى ذلك.

ويمكنك أيضًا تكوين فريق واحد لقسم واحد، إذا كان قسمًا أكبر، وقسم هذا الفريق إلى أقسام فرعية من هناك، فأنت حر فى تنظيم مكان عملك كيفما شئت.

وستعمل هذه المحادثات كطريقة رئيسية للتواصل - على الرغم من أنه يمكنك أيضًا مراسلة أعضاء الفريق الآخرين بشكل خاص فى أى وقت، كما يمكن البحث فى المحادثات بسهولة، ويمكنك حتى تمييز أشخاص معينين إذا كانت هناك رسالة تريد منهم الانتباه إليها.

وضمن هذه المحادثات، يمكنك بسهولة جدولة وإجراء مكالمات جماعية مع فريقك أو قناتك - لذا يمكن الآن عقد اجتماعات منتصف النهار ولقاءات نهاية الأسبوع مباشرةً فى تطبيق مساحة العمل.

يعمل Microsoft Teams مع تطبيقات Microsoft والجهات الخارجية

يؤدى إنشاء فريق جديد أيضًا إلى تكوين منظمم ومجموعة SharePoint و Office 365 و OneNote مشتركة، كما يمكن الوصول إلى كل هذه البرامج الإضافية مباشرةً من نافذة Teams والسماح بالعمل على المستندات والمشاريع المشتركة فى وقت واحد، دون الحاجة إلى إرسال الملفات ذهابًا وإيابًا.

تظهر مساحات العمل المتكاملة هذه كعلامات تبويب فى نافذة Teams وعلامات التبويب الثلاثة الموجودة افتراضيًا هى المحادثات والملفات والملاحظات، فالملفات عبارة عن علامة تبويب يمكنك من خلالها فتح أى ملف Microsoft 365 قمت بمشاركته فى مساحة العمل، لذلك لا يتعين عليك الاستمرار فى التبديل بين النوافذ متى أردت العمل فى مشروع مختلف.

أما الملاحظات عبارة عن علامة تبويب حيث يمكن لفريقك بأكمله الاستمرار فى تشغيل الملاحظات لأى أغراض يراها ضرورية.

بالإضافة إلى برامج Microsoft المتكاملة، يتيح لك Teams أيضًا إضافة علامات تبويب جديدة تدمج برامج الجهات الخارجية الأخرى، مثل Asana أو Soapbox. حتى إذا كان مكان عملك لا يستخدم منتجات Microsoft حصريًا للتنظيم، فلا يزال بإمكانك الاحتفاظ بكل شيء فى نافذة واحدة أنيقة ومريحة.