شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطة الفضاء الدولية تعتمد على مرحاض روسى الصنع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلع مركز إدارة الرحلات الفضائية أفراد الطاقم الروسى للمحطة الفضائية الدولية على أن رواد الفضاء الأمريكيين سيستخدمون مرحاضا روسيا، واتضح ذلك من خلال محادثات بين أفراد الطاقم الروسى والمركز تبثها وكالة ناسا الأمريكية، وعلق أخصائى روسى فى مركز إدارة الرحلات الفضائية على هذا الخبر وقال إن الأمريكيين ينتقلون إلى استخدام المرحاض الروسى لأن المراحيض أمريكية الصنع التى بحاجة إلى صيانة منتظمة، فيما لم يذكر الأخصائى تفاصيل أخرى تتعلق بتلك الخصوصيات.

يذكر أن المحطة الفضائية الدولية يتوفر فيها مرحاضان روسيا الصنع يقع أحدهما فى القطاع الروسي. أما ثانيهما فتم تركيبه فى قطاع Tranquility الأمريكي.

وعلاوة على ذلك فهناك مرحاضان روسيان فى مركبتى "سويوز" المأهولتين الروسيتين الملتحمتين حاليا بالمحطة الفضائية الدولية، لكنهما لا يستخدمان إلا خلال التحليق المستقل للمركبتين المأهولتين.

ونقل إلى المحطة فى أكتوبر الماضى مرحاض أمريكى جديد على متن مركبة "دراجون" المأهولة، ولم يتم بعد تركيبه فى القطاع الأمريكى، كما سينقل إلى المحطة مرحاض روسى آخر على متن مختبر "ناؤوكا" الروسى متعدد المهام المزمع إطلاقه الربيع المقبل.

جدير بالذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم الآن الروسيين ، سيرجى ريجيكوف وسيرجى كود – سفيرتشكوف والأمريكيين، مايكل هوبكنز وكاتلين روبنز وفكتور جلوفر وشينون ولكر وكذلك اليابانى سويتى نوجوتي.